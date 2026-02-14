Η Μπαρτσελόνα θέλει να μειώσει την ρήτρα αγοράς του Ράσφορντ

Οι Καταλανοί θέλουν να κάνουν μόνιμη την μεταγραφή του Άγγλου μεσοεπιθετικού, ωστόσο διαπραγματεύονται με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την ρήτρα αγοράς του.

Ο Ράσφορντ το προηγούμενο καλοκαίρι, μετακινήθηκε με την μορφή του δανεισμού από την Γιουνάιτεντ στην Μπαρτσελόνα και σε 34 συμμετοχές έχει σημειώσει 10 γκολ, ενώ μετράει και 13 ασίστ.

Οι «μπλαουγκράνα» είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από την παρουσία του Ράσφορντ και θέλουν να αγοράσουν τα δικαιώματα του Άγγλου επιθετικού, ωστόσο στοχεύουν στο να μειωθεί το ποσό που θα δώσουν.

Οι συμφωνία με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προβλέπει ρήτρα αγοράς ύψους 30 εκατ. ευρώ, όμως στην Μπαρτσελόνα θέλουν να μειώσουν το ποσό στα 20 εκατομμύρια και έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους «κόκκινους διάβολους».