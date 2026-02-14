Ο Γκουαρντιόλα ενθουσιάστηκε από ερώτηση ρεπόρτερ και του πρότεινε... συνεργασία! (vid)

Ένα ιδιαίτερο περιστατικό καταγράφηκε στη συνέντευξη Τύπου του Καταλανού προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι ενόψει της αναμέτρησης Κυπέλλου με την Σάλφορντ.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα άκουσε την τοποθέτηση ρεπόρτερ, που εξηγούσε σε ποια σημεία η Μάντσεστερ Σίτι θα πρέπει να κυκλοφορεί την μπάλα, με τον Καταλανό τεχνικό να τον αποθεώνει και να του προτείνει... συνεργασία.

«Θέλεις να έρθεις να δουλέψεις μαζί μου;» του είπε αρχικά ο Πεπ Γκουαρντιόλα, ενώ στην συνέχεια τον αποκάλεσε εκπληκτικό, με τον ρεπόρτερ να σημειώνει ότι ο Ισπανός τεχνικός αποτελεί έμπνευση για εκείνο.