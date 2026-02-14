Ο Γκουαρντιόλα ενθουσιάστηκε από ερώτηση ρεπόρτερ και του πρότεινε... συνεργασία! (vid)

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα άκουσε την τοποθέτηση ρεπόρτερ, που εξηγούσε σε ποια σημεία η Μάντσεστερ Σίτι θα πρέπει να κυκλοφορεί την μπάλα, με τον Καταλανό τεχνικό να τον αποθεώνει και να του προτείνει... συνεργασία.
«Θέλεις να έρθεις να δουλέψεις μαζί μου;» του είπε αρχικά ο Πεπ Γκουαρντιόλα, ενώ στην συνέχεια τον αποκάλεσε εκπληκτικό, με τον ρεπόρτερ να σημειώνει ότι ο Ισπανός τεχνικός αποτελεί έμπνευση για εκείνο.
Pep Guardiola responds to a knowledgeable reporter’s question:— BeanymanSports (@BeanymanSports) February 13, 2026
“Do you want to be my assistant coach? Fucking hell… You are brilliant! You are top!” 😅 pic.twitter.com/OhZGU9wga6