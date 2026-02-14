Ο Μίκαελ Αντόνιο επιστρέφει στα γήπεδα: Συμφώνησε με την Τσάρλτον

Επιστρέφει στα γήπεδα ο Μίκαελ Αντόνιο, καθώς έχει συμφωνήσει να φορέσει τη φανέλα της Τσάρλτον, που αγωνίζεται στην Championship, μέχρι το τέλος της σεζόν, όπως σχετικά υποστηρίζει το «BBC Sport».

Ο 35χρονος Τζαμαϊκανός φορ είναι εκτός δράσης από το Δεκέμβριο του 2024, όταν και είχε σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Τότε αγωνιζόταν στη Γουέστ Χαμ και το ατύχημα αυτό λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή, αλλά κατάφερε μετά από έξι μόλις μήνες να παίξει ξανά, παίζοντας ως αλλαγή στο ματς της εθνικής Τζαμάικα κόντρα στην αντίστοιχη της Γουατεμάλα για το Gold Cup.

Το καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος από τη Γουέστ Χαμ και από τότε έψαχνε για νέα ομάδα. Τις τελευταίες εβδομάδες συμμετείχε στις προπονήσεις της Μπρέντφορντ, η οποία όμως δεν σκόπευε να τού προσφέρει συμβόλαιο συνεργασίας και απλά τού έδωσε την ευκαιρία να προετοιμαστεί ώστε να διεκδικήσει συμβόλαιο σε κάποια άλλη ομάδα, με την Τσάρλτον να του καταθέτει επίσημη πρόταση για συμβόλαιο μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν, με οψιόν ανανέωσης για έναν επιπλέον χρόνο.