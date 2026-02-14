Μπάγερν και Ουπαμεκανό συνεχίζουν μαζί έως το 2030

Ο Νταγιό Ουπαμεκανό, επέκτεινε το συμβόλαιό του με την πρωταθλήτρια Γερμανίας για τέσσερις σεζόν, μέχρι το καλοκαίρι του 2030, όπως ανακοίνωσαν οι Βαυαροί την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα, η επέκταση συνοδεύεται από σημαντική αύξηση των ετήσιων ακαθάριστων αποδοχών του, από 9 εκατ. ευρώ σε 20 εκατ. ευρώ, ενώ η ρήτρα αποδέσμευσης ορίζεται περίπου στα 65 εκατ. ευρώ από το καλοκαίρι του 2027. Το προηγούμενο συμβόλαιό του έληγε το 2026.

Ο Ουπαμεκανό ήρθε από τη Λειψία το καλοκαίρι του 2021, και η Μπάγερν κατάφερε να τον πείσει να παραμείνει παρά το έντονο ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, όπως η Λίβερπουλ, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Παρί Σεν Ζερμέν.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που μένω στη Μπάγερν και που μπορώ να συνεχίσω να παίζω με αυτήν την ομάδα. Έχουμε σπουδαία ομάδα και έναν εξαιρετικό προπονητή, και μαζί θέτουμε μεγάλους στόχους», δήλωσε ο Γάλλος διεθνής, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας.

Η Μπάγερν Μονάχου, έξι φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020), είχε θέσει την ανανέωση του συμβολαίου του Ουπαμεκανό ως μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές της για τη φετινή σεζόν.