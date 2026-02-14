Η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στην ευρωπαϊκή ένωση συλλόγων

Η Μπαρτσελόνα επανεντάχθηκε ομόφωνα ως μέλος του οργανισμού ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών συλλόγων (EFC, πρώην ECA έως τον Οκτώβριο), ανακοίνωσε ο ισπανικός σύλλογος.

Η Μπαρτσελόνα αποσύρθηκε επίσημα από το σχέδιο της ευρωπαϊκής Super League την περασμένη εβδομάδα, πριν υποβάλει την αίτησή της για επανένταξη στην EFC.

Η EFC, η οποία εκπροσωπεί πάνω από 800 συλλόγους σε όλη την Ευρώπη, διαμορφώνει βασικές αποφάσεις για τις διοργανώσεις, τα ημερολόγια αγώνων, τα οικονομικά πλαίσια, τους κανονισμούς μεταγραφών και την εμπορική πολιτική.

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος της EFC και πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν, Νάσερ Αλ-Κελαϊφί, υπέβαλε προσωπικά την αίτηση ένταξης της Μπαρτσελόνα στο διοικητικό συμβούλιο.