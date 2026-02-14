Ο Κάρλο Αντσελότι επεκτείνει το συμβόλαιό του με τη Βραζιλία έως το 2030

Οι ιθύνοντες της βραζιλιάνικης ομοσπονδίας ποδοσφαίρου έχουν μείνει απόλυτα ικανοποιημένοι από την παρουσία του Ιταλού τεχνικού στον πάγκο της Σελεσάο.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο «Globo», η CBF είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη και έχει ήδη συμφωνήσει στην επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2030. Το νέο συμβόλαιο θα τον κατατάξει στους πλέον ακριβοπληρωμένους προπονητές παγκοσμίως, με μηνιαίες αποδοχές ενός εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα μπόνους.

Ένα από τα σημεία που έπαιξαν ρόλο στην αποδοχή του νέου συμβολαίου ήταν η δυνατότητα να μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Ρίο ντε Τζανέιρο και Βανκούβερ, όπου διαμένει από το 2017 μαζί με τη σύζυγό του Μαριάν Οζέ ΜακΛέι. Παράλληλα, αν καταφέρει να οδηγήσει τη Βραζιλία στην κατάκτηση του Μουντιάλ, θα λάβει πριμ πέντε εκατ. ευρώ.

Ο Αντσελότι είναι ένας από τους πλέον επιτυχημένους προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου, με 15 τίτλους σε έξι σεζόν στη Ρεάλ Μαδρίτης, περιλαμβανομένων τριών Champions League, τριών Παγκοσμίων Κυπέλλων συλλόγων, δύο πρωταθλημάτων Ισπανίας, δύο Κυπέλλων Ισπανίας και τριών ευρωπαϊκών Super Cup. Επιπλέον, έχει κερδίσει τίτλους με τις Μίλαν, Τσέλσι, Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου.

Στη Βραζιλία πήρε τη θέση του Ντοριβάλ Τζούνιορ, ο οποίος αποχώρησε τον Μάρτιο του 2025. Μέχρι τώρα, η ομάδα πέτυχε νίκη επί της Νότιας Κορέας, ήττα από την Ιαπωνία, νίκη επί της Σενεγάλης και ισοπαλία με την Τυνησία σε διεθνή φιλικά.

Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι η πρώτη φορά που ο Αντσελότι θα ηγηθεί εθνικής ομάδας σε Παγκόσμιο Κύπελλο, έχοντας προηγουμένως υπηρετήσει ως βοηθός του Αρίγκο Σάκι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994 με την Ιταλία. Η Βραζιλία επιδιώκει τον πρώτο τίτλο από το 2002, μετά από αποκλεισμούς στα προημιτελικά στα δύο πιο πρόσφατα τουρνουά.