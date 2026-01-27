Στη Θύρα 4 μπήκαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ με πανό: «Καλό παράδεισο, αδέρφια» (vid)

Στιγμές ανείπωτης θλίψης στην Τούμπα, με τους φίλους του ΠΑΟΚ να μπαίνουν στη Θύρα 4, αναρτώντας πανό: «Καλό παράδεισο αδέρφια».

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίσσονται στο γήπεδο της Τούμπας, σε αυτήν τη μαύρη μέρα για όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Λίγο μετά τις 20.00, έφτασαν στο γήπεδο της Τούμπας άνθρωποι του ΠΑΟΚ με λουλούδια στα χέρια. Παίκτες, προπονητής, μέλη του συλλόγου ήταν όλοι εκεί, μαζί με τον κόσμο του Δικεφάλου, για να θρηνήσουν την απώλεια επτά φίλων της ομάδας.

Αργότερα, οι φίλοι του ΠΑΟΚ κατευθύνθηκαν με τα φαναράκια στη Θύρα 4, εκεί όπου δεσπόζει ένα πανό: Καλό παράδεισο, αδέρφια.

Στιγμές συγκλονιστικές, σε μία μαύρη μέρα για όλη την οικογένεια του Δικεφάλου που αποτίει βαριά το φόρο της ασφάλτου. Με αίμα.