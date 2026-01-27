«Ο Ολυμπιακός εξετάζει τον Μαρτίνες του Βόλου» (pic)

Μία ανάρτηση Αργεντινού δημοσιογράφου συνδέει τον Ολυμπιακό με τον Νταβίντ Μαρτίνες που αγωνίζεται δανεικός στον Βόλο από την Ιντεπεντιέντε.

Ο 21χρονος αμυντικός χαφ ανήκει στην Ιντεπεντιέντε και έχει παραχωρηθεί δανεικός στον Βόλο μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο από την Αργεντινή, Ουριέλ Λουχτ, ο Μαρτίνες βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού και δεν αποκλείεται να γίνει άμεσα κίνηση για την απόκτηση του.

Ο ίδιος δημοσιογράφος αναφέρει ότι τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις στο θέμα αυτό, ενώ ήταν αυτός που είχε αποκαλύψει το περασμένο καλοκαίρι και τη συμφωνία της Ιντεπεντιέντε για τον δανεισμό του Μαρτίνες στον Βόλο.

Τη φετινή σεζόν ο Μαρτίνες μετράει 16 συμμετοχές με τη φανέλα του Βόλου σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει πετύχει ένα γκολ και έχει δώσει και μια ασίστ.