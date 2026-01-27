Τι αναφέρει η Αστυνομία για τους τρεις φιλάθλους του ΠΑΟΚ που νοσηλεύονται: «Η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο»

Η κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών είναι σταθερή, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης του νομού Τίμις στη Ρουμανία.

Μαύρη μέρα για την οικογένεια του ΠΑΟΚ που «θρηνεί» την απώλεια επτά οπαδών της σε τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Υπάρχουν και τρεις τραυματίες και σύμφωνα με τη δήλωση της εκπροσώπου Τύπου της Αστυνομίας, Αλεξάνδρα Απετρόβιτσι, η κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών είναι σταθερή:

«Ο ένας βγήκε από το μίνι βαν περπατώντας, έχοντας μόνο μερικές εκδορές. Οι άλλοι δύο είναι πιο σοβαρά τραυματισμένοι, ωστόσο, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Λούγκοϊ και πρόκειται να διακομιστούν στο Περιφερειακό Νοσοκομείο Τιμισοάρα».

Θυμίζουμε πως νωρίτερα και ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του για το θανατηφόρο τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ μίλησε για τους τραυματίες και μετέφερε κάποια πρώτα ενθαρρυντικά νέα...

«Οι τρεις τραυματίες έχουν συνείδηση και αυτή την στιγμή μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα. Περισσότερες πληροφορίες για την υγεία τους θα έχουμε σε λίγη ώρα. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε κάθε είδους βοήθεια που θα χρειαστεί ή να τους μεταφέρουμε στην Ελλάδα εάν αυτό κρίνουν οι γιατροί».