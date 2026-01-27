Σύσσωμη η Ελλάδα πενθεί: Τα μηνύματα οδύνης από ομάδες, οπαδούς και πολιτικούς φορείς για την τραγωδία στη Ρουμανία

Σύλλογοι, οπαδικά κινήματα, πολιτικά πρόσωπα, άνθρωποι από κάθε σημείο του κόσμου, ένιωσαν την ανάγκη να συλλυπηθούν και να στείλουν ένα εγκάρδιο μήνυμα στήριξης στους οικείους των θυμάτων, αλλά και των τραυματιών, σε ένα μοναδικό κύμα συμπαράστασης ανεξαρτήτως χρώματος, συμβόλων και ιδεολογιών:
Βαρύ πένθος στον ΠΑΟΚ: «Η θλίψη σε κυριεύει, σε γονατίζει, σε διαλύει»
Στη Θύρα 4 μπήκαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ με πανό: «Καλό παράδεισο, αδέρφια»
Βετεράνοι ΠΑΟΚ: «Δύναμη και κουράγιο σε όσους δοκιμάζονται»
Η Λυών τιμά τα αδικοχαμένα αετόπουλα - Η ανακοίνωση των Γάλλων για το ματς της Πέμπτης
Συλλυπητήρια από Super 3 και Θύρα 10: «Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από αντιπαλότητες»
Λουτσέσκου: «Η θλίψη στον ΠΑΟΚ είναι τεράστια, η σκέψη μας στις οικογένειες»
ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Σκέπασε βαρύ πένθος την οικογένειά μας»
Σαββίδης: «Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησε την πόρτα μας - Είμαι συντετριμμένος»
Μυστακίδης: «Τα παιδιά ταξίδευαν για την ομάδα μας και δεν θα φτάσουν ποτέ - Είμαστε δίπλα στις οικογένειές τους»
Γκάλης: «Είναι εξαιρετικά λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι»
Αγγελούδης: «Ξύπνησαν εφιαλτικές μνήμες στη Θεσσαλονίκη, οι σκέψεις όλων μας στους φίλους του ΠΑΟΚ»
Η θέση του SDNA: Το μαύρο (και το άσπρο) που αγαπούσαν πιο πολύ...
Η δήλωση του ΠτΔ Κωνσταντίνου Τασούλα για το τροχαίο δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
Μητσοτάκης: «Είμαι βαθιά συγκλονισμένος, συλλυπητήρια στην οικογένεια του ΠΑΟΚ»
Το συλλυπητήριο μήνυμα του Γ. Βρούτση για το πολύνεκρο δυστύχημα με φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
Ησαϊάδης: «Για ακόμα μία φορά, η αγάπη για τον ΠΑΟΚ δηλώνεται με αίμα»
Συλλυπητήρια ανακοίνωση της Παρτιζάν: «Οι καρδιές μας στις οικογένειες των θυμάτων»
ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το θλιβερό γεγονός»
Συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για την τραγωδία στην Ρουμανία
Η συγκινητική ανάρτηση του Λεσόρ για την τραγωδία στην Ρουμανία
Μεντιλίμπαρ: «Η σκέψη μας είναι στον ΠΑΟΚ και στις οικογένειες των θυμάτων»
ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις τραγικές στιγμές»
Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία
Το μήνυμα του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού για τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ
Το μήνυμα της Θύρας 7 για την τραγωδία στην Ρουμανία με τους φίλους του ΠΑΟΚ
ΠΑΕ ΑΕΚ: «Συγκλονιστικό και θλιβερό το γεγονός - Ψυχική δύναμη σε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ»
ΚΑΕ ΑΕΚ: «Η σκέψη μας στις οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ»
O δακρυσμένος Δικέφαλος του Σιμόες για την τραγωδία με τους φίλους του ΠΑΟΚ
Σάκοτα: «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ»
Αλβανός: «Σήμερα όλος ο ελληνικός αθλητισμός πενθεί»
Ζενέλι: «Ο αθλητισμός περνάει σε δεύτερη μοίρα, συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ»
Ερασιτεχνική ΑΕΚ: «Εκφράζουμε την οδύνη και τη βαθύτατη θλίψη μας - Συλλυπητήρια στην οικογένεια του ΠΑΟΚ»
Συλλυπητήρια ανακοίνωση του Περιστερίου Betsson για την τραγωδία στην Ρουμανία
Μπαρτσελόνα για την τραγωδία στην Ρουμανία: «Οι σκέψεις μας είναι μαζί σας»
UEFA: «Στεκόμαστε στο πλευρό του ΠΑΟΚ σε αυτή τη στιγμή θλίψης»
ΕΟΕ: «Στεκόμαστε με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων»
Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΕΠΟ για τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ
Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της Super League για την τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ
ΕΟΚ: Συλλυπητήρια ανακοίνωση για την τραγωδία στην Ρουμανία - Ενός λεπτού σιγή σε όλα τα ματς
ΟΧΕ: «Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα» - Αναβολή στο ΑΕΚ - ΠΑΟΚ