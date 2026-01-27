ΕΟΕ: «Στεκόμαστε με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων»

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έστειλε το δικό της ξεχωριστό μήνυμα για το τραγικό δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανάρτηση:

«Η EOE εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον αδόκητο χαμό των φίλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, στεκόμαστε με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ, που δοκιμάζεται ξανά από μια ανείπωτη απώλεια».

