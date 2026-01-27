Ράινιερ Ρόμπεμοντ στο SDNA: «Ο Ολυμπιακός σε καλύτερη φάση, αλλά ο Άγιαξ έχει την έδρα»

Ο Ολλανδός προπονητής Ράινιερ Ρόμπεμοντ (άλλοτε τεχνικός του Πέδρο Τσιριβέγια στη Βίλεμ) αναλύει στο SDNA τον ευρωπαϊκό «τελικό» του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ στην «Johan Cruyff Arena», την αγωνιστική βελτίωση των Ολλανδών με το νέο τεχνικό επιτελείο και τα τακτικά σημεία που μπορούν να κρίνουν το παιχνίδι.

Ο Ράινιερ Ρόμπεμοντ, Ολλανδός προπονητής κι άλλοτε τεχνικός του Πέδρο Τσιριβέγια (Παναθηναϊκός) στη Βίλεμ, μίλησε στο SDNA για το ευρωπαϊκό «τελικό» του Ολυμπιακού απέναντι στον Άγιαξ το βράδυ της Τετάρτης (28/1) στο Άμστερνταμ και στη «Johan Cruyff Arena», αναλύοντας τα δεδομένα της αναμέτρησης, την αγωνιστική κατάσταση της ολλανδικής ομάδας και τα σημεία-κλειδιά που θα κρίνουν την έκβαση του αγώνα.

«Πιστεύω ότι θα είναι ένα κλειστό παιχνίδι. Σίγουρα ο Ολυμπιακός πηγαίνει πολύ καλά στο πρωτάθλημα. Ο Άγιαξ έχει βελτιωθεί τις τελευταίες εβδομάδες με το νέο τεχνικό επιτελείο, οπότε βρίσκεται και αυτός σε καλύτερη κατάσταση τώρα.

Ωστόσο, και οι δύο ομάδες παλεύουν για την τελευταία τους ευκαιρία να προκριθούν στην επόμενη φάση. Θα είναι ένα ματς στις λεπτομέρειες, με τον Άγιαξ να έχει το πλεονέκτημα της έδρας, αλλά τον Ολυμπιακό να βρίσκεται μέχρι στιγμής σε καλύτερη αγωνιστική φάση».

Ο 53χρονος τεχνικός (φωτ.) στάθηκε ιδιαίτερα στη βελτίωση του Άγιαξ σε οργανωτικό και τακτικό επίπεδο σε σχέση με το ξεκίνημα της σεζόν.

«Αυτή την περίοδο ο Άγιαξ είναι πιο δομημένος και προσπαθεί να είναι οργανωμένος για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μέσα στο παιχνίδι. Αυτό ήταν πρόβλημα στο πρώτο κομμάτι της σεζόν.

Για παράδειγμα, προσπαθούσαν να πιέσουν ψηλά, αλλά χωρίς σωστή δομή και χωρίς να λειτουργούν αρκετά καλά ως σύνολο. Τώρα υπάρχουν και στιγμές στο παιχνίδι που αμύνονται χαμηλά και δίνουν την πρωτοβουλία στον αντίπαλο».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχουν γίνει στο ρόστερ του «Αίαντα» και στη σημασία της εμπειρίας σε τέτοιες ευρωπαϊκές βραδιές.

«Έχουν γίνει επίσης αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα, με περισσότερους νεαρούς παίκτες να παίρνουν λεπτά συμμετοχής και να δείχνουν τις δυνατότητές τους. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει πιο έμπειρο ρόστερ και αυτό του δίνει ένα πλεονέκτημα, γιατί γνωρίζει τι απαιτείται σε τέτοιου είδους παιχνίδια».

«Ο Άγιαξ παραμένει ευάλωτος όταν χάνει την μπάλα ψηλά στο γήπεδο»

Ο Ρόμπεμοντ στάθηκε και στα κρίσιμα τακτικά ζητήματα που θα καθορίσουν την εικόνα του αγώνα, δίνοντας έμφαση στην κατοχή, την πίεση και τις αντεπιθέσεις.

«Για τον Άγιαξ θα είναι σημαντικό αν μπορέσει να δείξει την ποιότητά του με την μπάλα και να επιβάλει το παιχνίδι του στον Ολυμπιακό, ώστε να κρατήσει την πίεση στο μισό γήπεδο του αντιπάλου και να βάλει και τον κόσμο στο παιχνίδι.

Παράλληλα, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα γίνει επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις, γιατί πιστεύω ότι ο Άγιαξ παραμένει ευάλωτος όταν χάνει την μπάλα ψηλά στο γήπεδο και δεν πιέζει άμεσα μετά την απώλεια».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως σημείωσε, έχει και η προσέγγιση που θα επιλέξει η ομάδα του Πειραιά.

«Είμαι επίσης περίεργος να δω ποια θα είναι η τακτική του Ολυμπιακού: αν θα προσπαθήσει να πάρει την πρωτοβουλία ή αν θα επιλέξει ένα χαμηλό μπλοκ και θα παίξει στην κόντρα. Νομίζω ότι η ομάδα που θα δείξει θάρρος και σταθερότητα με την μπάλα μπορεί να επιβάλει το πλάνο της στον αντίπαλο και να κερδίσει το παιχνίδι».

Τέλος, ο Ολλανδός προπονητής αναφέρθηκε στον ρόλο των δημιουργικών παικτών και στην αμυντική συνέπεια των δύο ομάδων.

«Οι δημιουργικοί επιθετικοί θα πρέπει να δώσουν ποιότητα στο παιχνίδι για να έχει ο Άγιαξ πιθανότητες νίκης. Ο Ολυμπιακός δεν δίνει πολλές ευκαιρίες και δεν δέχεται εύκολα γκολ στο πρωτάθλημα, γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό οι δημιουργικοί παίκτες του Άγιαξ να κάνουν τη διαφορά.

Ο Άγιαξ, από την άλλη, έχει δεχθεί περισσότερα γκολ στο πρωτάθλημα, αλλά βελτιώνεται σε αυτό το κομμάτι με τον νέο προπονητή και το νέο επιτελείο. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια ομάδα θα επιβάλει τον τρόπο παιχνιδιού της και ποια θα είναι κυρίαρχη. Ανυπομονώ να δω τι θα συμβεί σε αυτό το παιχνίδι».