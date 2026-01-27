Στη Ρουμανία ο Μάριος Τσάκας και νομικοί του ΠΑΟΚ - Τι ζήτησε ο Ιβάν Σαββίδης

Αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της ανείπωτης τραγωδίας πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον Ιβάν Σαββίδη - Ποια είναι ακριβώς τα πρώτα βήματα των ανθρώπων του ΠΑΟΚ.

Ο Ιβάν Σαββίδης έδωσε σαφείς κατευθύνσεις, ζητώντας να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη πλήρη διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος, την άμεση φροντίδα των τραυματιών, τη μεταφορά των σορών των θυμάτων στην Ελλάδα και τη στήριξη των οικογενειών τους.

Άμεσα αναχωρεί για τη Ρουμανία ο Μάριος Τσάκας, μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ, συνοδευόμενος από νομικούς, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, να καταγραφούν με ακρίβεια τα γεγονότα και να υπάρξει υποστήριξη προς τους τραυματίες.

Παράλληλα, όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, υπήρξε επικοινωνία με το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς και με τους υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, με στόχο τον καλύτερο δυνατό συντονισμό και τη συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές. Επαφή έγινε και με την ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι, εκπρόσωποι της οποίας μετέβησαν στο σημείο της τραγωδίας.

Προφανώς, αν και είναι το τελευταίο στην τραγωδία αυτή, η ανάληψη όλων των εξόδων θεωρείται αυτονόητη από πλευράς ΠΑΟΚ.