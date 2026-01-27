Δεν υπάρχει πιθανότητα αναβολής του αγώνα με τη Λυών - Μεσίστιες οι σημαίες στην Τούμπα (pic)

Δεν συζητάει η UEFA το ενδεχόμενο αναβολής της αναμέτρησης με τη Λυών, μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία. Μεσίστιες οι σημαίες στο γήπεδο της Τούμπας.

Δεν προκύπτει ενδεχόμενο αναβολής της ευρωπαϊκής αναμέτρησης του ΠΑΟΚ στη Λυών της Γαλλίας καθώς η UEFA δεν συζητάει το ενδεχόμενο και όλα δείχνουν πως το παιχνίδι θα διεξαχθεί κανονικά, όπως είναι ήδη προγραμματισμένο, καλώντας παίκτες και τεχνικό επιτελείο να βρουν τα ψυχικά αποθέματα να αγωνιστούν.

Η στάση της UEFA δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς ακολουθεί μια γραμμή που έχει υιοθετήσει και σε προηγούμενες περιπτώσεις. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ, παραμονές του αγώνα Αγγλία - Ελλάδα. Και τότε, παρά το σοκ και τις πιέσεις που ασκήθηκαν, αρκετοί θεωρούσαν δεδομένο πως το παιχνίδι θα αναβαλλόταν. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

Παρά τις συνεχείς επαφές και τα αιτήματα που κατατέθηκαν προς την ευρωπαϊκή ομοσπονδία, η απάντηση ήταν και τότε αρνητική, με την UEFA να ξεκαθαρίζει πως δεν υφίσταται καμία δυνατότητα αλλαγής του προγράμματος, επιμένοντας στη διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Το ίδιο επαναλαμβάνεται και στην περίπτωση του ΠΑΟΚ, με τον αγώνα στη Λυών να διεξάγεται κανονικά, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες και το φορτισμένο συναισθηματικό πλαίσιο.

Την ίδια ώρα, στην Τούμπα, σε ένδειξη βαθιάς θλίψης και οδύνης για τα παιδιά του ΠΑΟΚ που «χάθηκαν», οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες.