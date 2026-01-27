Τιάγκο Πίντο: «Ο Μανδάς θα προσφέρει δύναμη στην ομάδα»

Η Μπόρνμουθ ανακοίνωσε σήμερα (27/1) την απόκτηση του 24χρονου Έλληνα διεθνή τερματοφύλακα Χρήστου Μανδά με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν από τη Λάτσιο.

«Ο Χρήστος είναι ένας τερματοφύλακας που θα προσθέσει πραγματική δύναμη και ποιότητα στην ομάδα μας και είμαστε στην ευχάριστη θέση να τον καλωσορίσουμε στην ομάδα. Έχοντας αγωνιστεί στην Ιταλία, έχει ήδη δείξει την ικανότητά του στο υψηλότερο επίπεδο τόσο με τη Λάτσιο όσο και με την ελληνική εθνική ομάδα. Είμαστε ενθουσιασμένοι με την επίδραση που μπορεί να έχει, καθώς φέρνει μια αίσθηση ωριμότητας και ψυχραιμίας, ενώ παράλληλα συνεχίζει την εξέλιξή του ως παίκτης», είπε ο Τιάγκο Πίντο (42 ετών), επικεφαλής των ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων της AFC Μπόρνμουθ, από τις 24 Μαΐου 2024.

Είναι εκείνος που επιβλέπει όλες τις πτυχές των λειτουργιών της πρώτης ανδρικής ομάδας για τον σύλλογο της αγγλικής Premier League.

Ο Μανδάς θα είναι ο πρώτος παίκτης της Μπόρνμουθ που θα κατάγεται από την Ελλάδα και θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 29.