Αγγελούδης: «Ξύπνησαν εφιαλτικές μνήμες στη Θεσσαλονίκη, οι σκέψεις όλων μας στους φίλους του ΠΑΟΚ»

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε ο Στέλιος Αγγελούδης αναφορικά με το θανατηφόρο δυστύχημα που έλαβε χώρα στην Ρουμανία και κόστισε την ζωή σε επτά φίλους του ΠΑΟΚ.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε στις εφιαλτικές μνήμες που ήρθαν ξανά στην επιφάνεια στη Θεσσαλονίκη, μετά το τραγικό ατύχημα στα Τέμπη το 1999 με απολογισμό έξι νεκρούς φίλους του Δικεφάλου, ενώ έστειλε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999. Η σκέψη όλων μας είναι στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στο δρόμο για τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος, ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».