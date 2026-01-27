Παναθηναϊκός: Χωρίς τελειωμό τα προβλήματα, ενοχλήσεις και ο Πελίστρι

Ο Παναθηναϊκός περιμένει την ισχυρή Ρόμα για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League (29/1, 22:00). Αγώνας για το καλύτερο… πλασάρισμα του «τριφυλλιού», αλλά και ευκαιρία για τόνωση της ψυχολογίας μετά την ισοπαλία στο Περιστέρι.
Ο Ράφα Μπενίτεθ αντί να βλέπει να προβλήματα να μειώνονται, συμβαίνει το αντίθετο. Στην προπόνηση της Τρίτης θεραπεία έκανε ο Τσιριβέγια και ο Ντέσερς, ατομικό ο Τζούρισιτς, ενώ εκτός με ίωση ήταν ο Καλάμπρια.
Πέρα από αυτούς, ζήτημα προέκυψε και με τον Πελίστρι. Ο Ουρουγουανός αισθάνθηκε ενοχλήσεις και ακολούθησε πρόγραμμα αποφόρτισης για να μην πιεστεί.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, κυκλοφορία μπάλας και πρέσινγκ, ασκήσεις φυσικής κατάστασης.