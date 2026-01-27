Οι πρώτες κινήσεις του ΠΑΟΚ μετά την τραγωδία στη Ρουμανία!

Βαθιά θλίψη έχει σκεπάσει ολόκληρη την Ελλάδα και, φυσικά, την οικογένεια του ΠΑΟΚ, μετά την τραγωδία που σημειώθηκε στη Ρουμανία. Οι εξελίξεις προκάλεσαν σοκ, με τον Δικέφαλο να κινητοποιείται άμεσα, προχωρώντας σε μια σειρά κρίσιμων ενεργειών σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ένα ακόμη ταξίδι βάφτηκε στο αίμα...

Οι άνθρωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ήρθαν σε άμεση επικοινωνία με τον Ιβάν Σαββίδη, ενημερώνοντάς τον πλήρως για την κατάσταση και την ανείπωτη τραγωδία που «χτύπησε» την οικογένεια του Δικεφάλου. Παράλληλα, υπήρξε συντονισμός με την ελληνική πρεσβεία στη Ρουμανία, ενώ η υπόθεση τέθηκε από νωρίς σε γνώση του Μεγάρου Μαξίμου.

Στο ίδιο πλαίσιο, ενεργοποιήθηκαν τα υπουργεία Υγείας και Εξωτερικών, καθώς και το σύνολο του διπλωματικού σώματος, ώστε να υπάρξει ταχεία διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στη διαχείριση του δυστυχήματος όσο και στη στήριξη των οικογενειών που θρηνούν...

Άνθρωποι του ΠΑΟΚ αναχωρούν άμεσα για τη Ρουμανία, με σκοπό να βρίσκονται επί τόπου, να διευκολύνουν κάθε διαδικαστικό και ανθρώπινο ζήτημα και να συνδράμουν σε ό,τι απαιτηθεί...