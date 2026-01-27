Άγγελος Χαμίντα: Το νέο ελληνικό «διαμάντι» από τη Νορβηγία στην Εθνική Κ-19!

To SDNA ακτινογραφεί τον 18χρονο εξτρέμ της νορβηγικής Λίλεστρομ, Άγγελο Χαμίντα, ο οποίος πρόσφατα υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο παίρνοντας προαγωγή στην πρώτη ομάδα. Εξτρέμ με καλή τεχνική κατάρτιση, έφεση στο γκολ και αποτελεσματικότητα στο ένας εναντίον ενός.

Η ΕΠΟ συνεχίζει με επιτυχία το σαφάρι για την ανεύρεση ταλαντούχων παικτών με ελληνική καταγωγή προκειμένου να στελεχώσουν τις μικρές εθνικής ομάδες. Νέο πρόσωπο είναι ο 18χρονος εξτρέμ, με Σύρο πατέρα και Ελληνίδα μητέρα, Άγγελος Χαμίντα, ο οποίος κλήθηκε από τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Κ-19, Βαγγέλη Μόρα, εν όψει των διεθνών φιλικών της Εθνικής τον Φεβρουάριο.



Ο νεαρός εξτρέμ εδώ και μήνες προπονείται σταθερά με την πρώτη ομάδα της Λίλεστρομ, έχοντας αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις. Μάλιστα πριν από λίγες εβδομάδες υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο!



«Είναι ένα πολύ όμορφο συναίσθημα. Ήταν μια πολύ καλή χρονιά τόσο για εμένα όσο και για τον σύλλογο και ανυπομονώ να συνεχίσω», τόνισε ο Χαμίντα.

Ο ελληνικής καταγωγής εξτρέμ εντάχθηκε στην ακαδημία της νορβηγικής ομάδας από τη Γκρόρουντ το καλοκαίρι του 2024 και έπειτα από ενάμιση χρόνο ως παίκτης των υποδομών, υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.



«Η Λίλεστρομ είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος και είναι μια ευκαιρία που δεν μπορείς να αρνηθείς. Είναι υπέροχο να ξέρεις ότι ανήκεις εδώ και να έχεις ηρεμία για το μέλλον», σημειώνει.

Την περασμένη σεζόν αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Λίλεστρομ 2, πετυχαίνοντας 11 γκολ σε 20 αγώνες, ενώ είχε καθοριστική παρουσία και στην 3η κατηγορία Νορβηγίας.



Το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα το πραγματοποίησε σε αγώνα Κυπέλλου στις 13 Αυγούστου απέναντι στη Λόρενσκογκ, ενώ έχει αγωνιστεί και στο πρωτάθλημα ως αλλαγή στις νίκες της Λίλεστρομ απέναντι σε Χοντ και Μος.

«Είμαι εξτρέμ που μου αρέσει η ντρίμπλα. Μου αρέσει να παίζω ένας εναντίον ενός, να συγκλίνω, να σεντράρω και να σουτάρω και με τα δύο πόδια», λέει περιγράφοντας το αγωνιστικό του στυλ.

Ο Χαμίντα γεννήθηκε στην Ελλάδα και σε μικρή ηλικία μετακόμισε στη Νορβηγία, ενώ διαθέτει ελληνικό και νορβηγικό διαβατήριο.