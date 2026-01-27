Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Εκτός δράσης για 2,5 μήνες ο Ντόργκου

Σημαντική απώλεια για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία χάνει τον Πάτρικ Ντόργκου για τους επόμενους 2,5 μήνες.

Ο 21χρονος αμυντικός ήταν από τους πρωταγωνιστές των τελευταίων δύο νικών των «κόκκινων διαβόλων», στο comeback κόντρα σε Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ με τον Μάικλ Κάρικ στο τιμόνι της ομάδας.

Ωστόσο, ο Άγγλος τεχνικός θα αναγκαστεί να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του για το προσεχές διάστημα, καθώς ο Ντόργκου υπέστη τραυματισμό στον μηριαίο, ο οποίος θα τον κρατήσει εκτός δράσης τουλάχιστον για τους επόμενους 2,5 μήνες.

Οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου κάνουν λόγο πως θα επιστρέψει τον Μάρτιο.