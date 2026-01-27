Ισέκα: «Απέρριψα όλες τις προτάσεις από την Ελλάδα για τον ΟΦΗ – Στην καρδιά μου είναι πάνω και από την Άντερλεχτ!»

Ο Άαρον Ισέκα που επέστρεψε στον ΟΦΗ έπειτα από ενάμιση χρόνο απουσίας, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Στρογγυλή Θεά» του Crete2day και ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικός.

Αναλυτικά ο Βέλγος επιθετικός ανέφερε:

-Για την επιστροφή του στον ΟΦΗ και την σχέση που έχει «χτίσει» με την ομάδα:

«Ευχαριστώ τον Χριστό, γιατί πέρασα αρκετά τους τελευταίους μήνες. Αισθάνομαι υπέροχα που βρίσκομαι ξανά εδώ με την οικογένεια μου. Χαίρομαι που βλέπω ξανά γνώριμα πρόσωπα.

Είχα διάφορες προτάσεις από άλλες ελληνικές ομάδες, αλλά τις απέρριψα όλες γιατί η καρδιά μου παρέμεινε στον ΟΦΗ. Είναι πολύ σημαντική η ευκαιρία που μου δόθηκε για να επιστρέψω. Όταν την πρώτη φορά έφυγα, η καρδιά μου έμεινε εδώ. Πουθενά δεν μπόρεσα να αισθανθώ όπως στον ΟΦΗ, για αυτό είναι πολύ σημαντικό να δίνεται η ευκαιρία σε μένα και την οικογένεια μου, να ζήσουμε ξανά αυτό που ζήσαμε την πρώτη φορά που ήμουν στην ομάδα. Έχω πολύ ισχυρό δέσιμο με την ομάδα και τους φιλάθλους της, τόσο εγώ όσο και η σύζυγος μου. Δεν μπορώ να εξηγήσω το πώς συνέβη αυτό. Ζήσαμε καλές και «δυνατές» στιγμές με την ομάδα και τον κόσμο της.

Η απόφαση για επιστροφή, ήταν εύκολη. Δεν χρειάστηκε να το σκεφτώ δεύτερη φορά.

Πρόσθετος παράγοντας επίσης ήταν το ίδιο το ποδόσφαιρο. Όταν ξέρεις ότι πας κάπου που σε θέλουν και σε εμπιστεύονται, αυτό από μόνο του σε κάνει να θέλεις και εσύ να επιστρέψεις εκεί χωρίς δεύτερη σκέψη».

-Για το αν αισθάνεται ότι έχει περισσότερα να δώσει σε σύγκριση με το πρώτο του πέρασμα από την ομάδα:

«Ναι είμαι περισσότερο έμπειρος. Έχουν περάσει δύο χρόνια από την πρώτη μου θητεία. Μπορώ να προσφέρω τις ικανότητες μου, και να συμβάλλω με την απόδοση μου τόσο μέσα, όσο και έξω από το γήπεδο».

-Για την αγωνιστική του ετοιμότητα, και το πόσο έτοιμος είναι για να βοηθήσει:

«Είχα μείνει οκτώ μήνες εκτός δράσης, όμως τώρα αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Δεν μπορώ να δώσω ακόμα το 100% των δυνατοτήτων μου. Οι πραγματικές μου ικανότητες δεν έχουν φανεί. Δουλεύω πάνω σε αυτό. Ο καλός μου εαυτός θα έρθει αργότερα… Γνωρίζω ότι ομάδα βρίσκεται σε πολύ σημαντική στιγμή αγωνιστικά».

-Για τους λόγους που δεν «έπιασε» στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας:

«Δεν μου αρέσουν οι δικαιολογίες. Η ευθύνη ήταν καθαρά δική μου. Δεν ήμουν σε καλή κατάσταση. Δεν ένιωθα καλά. Ήταν ένας συνδυασμός πραγμάτων εκτός ποδοσφαίρου, που με επηρέασαν, όμως όλα αυτά δεν είχαν να κάνουν με την ομάδα. Αντίθετα η ΤΣΣΚΑ έκανε τα πάντα και με βοήθησε πολύ. Χωρίς την πίστη μου στον Χριστό θα ήμουν σε ένα χάος».

-Για την πίστη του στον Χριστό:

«Για μένα είναι τα πάντα. Όλη μου η ζωή είναι αφιερωμένη σε Αυτόν. Χωρίς Αυτόν δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα. Με έχει βοηθήσει σε όλες τις δύσκολες στιγμές που πέρασα. Ο Χριστός αγαπάει όλους τους ανθρώπους. Έδωσε τη ζωή του για όλους μας. Η πίστη σε Αυτόν σου αλλάζει τη ζωή».

-Για τις διαφορές που βρήκε στον ΟΦΗ σε σύγκριση με την πρώτη του παρουσία στην ομάδα:

«Οι διαφορές δεν είναι πολλές. Έχουν φύγει ποδοσφαιριστές από το ρόστερ, όμως τους περισσότερους τους γνωρίζω. Η διάταξη στο γήπεδο έχει αλλάξει, όμως η ομάδα παραμένει δυνατή».

-Για τη σύγκριση Παγκρητίου, και «Γεντί Κουλέ»:

«Δεν θα πω ψέματα, μου άρεσε περισσότερο το προηγούμενο γήπεδο, όμως η έδρα μας πλέον έχει αλλάξει. Προσπαθούμε να φέρουμε περισσότερο κόσμο στο γήπεδο για να βλέπει την ομάδα, μέσα από το παιχνίδι μας, και την προσπάθεια για νίκη. Ο πρόεδρος μου είπε «αν θέλεις να είσαι καλή ομάδα, χρειάζεσαι μεγάλο γήπεδο», και έχει δίκιο».

-Για τον Μιχάλη Μπούση:

«Έχουμε πολύ καλή σχέση από την πρώτη μου παρουσία στην ομάδα. Ο πρόεδρος έχει εκφράσει την εμπιστοσύνη του σε εμένα και τις ικανότητες μου. Ήθελα να φορέσω ξανά την φανέλα του ΟΦΗ, και η επιστροφή μου έγινε πολύ γρήγορα».

-Για το τι μπορεί να διεκδικήσει ο ΟΦΗ στο φετινό πρωτάθλημα:

«Βρισκόμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση».

Υπάρχουν πολλοί αγώνες μπροστά μας, και δεν μπορούμε να πούμε το που θα βρεθούμε στο τέλος. Σίγουρα θέλουμε να παλέψουμε για να πάμε στο γκρουπ των θέσεων 5 – 8. Η ομάδα το αξίζει».

-Για το «όπλο» του ΟΦΗ:

«Είναι η δυναμική που έχουμε σαν ομάδα. Δεν φοβόμαστε κανέναν αντίπαλο. Νιώθουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε απέναντι σε οποιονδήποτε, και προχωράμε με το κεφάλι ψηλά».

-Για τις αδυναμίες της ομάδας:

«Αυτή είναι μια ερώτηση για τον προπονητή».

-Για τα παιχνίδια με τον Λεβαδειακό, και την πρόκληση της συμμετοχής στον τελικό του Κυπέλλου:

«Τα παιχνίδια με τον Λεβαδειακό θα είναι σαν τελικοί. Σίγουρα όλοι είναι ενθουσιασμένοι με την προοπτική συμμετοχής σε έναν ακόμα τελικό Κυπέλλου. Θα κάνουμε τα πάντα για να τα καταφέρουμε. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι για όλους. Μας περιμένουν δύο δύσκολα παιχνίδια, και θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι.

Ο πρώτος αγώνας που θα γίνει στην έδρα μας είναι πολύ σημαντικός. Το «όπλο» μας είναι η δυναμική, και η κατάσταση που βρισκόμαστε. Είναι σημαντικό να σκοράρουμε, και να μην δεχτούμε γκολ.

Πρέπει να έχουμε πίστη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε».

-Για το αν ο ΟΦΗ μπορεί να πάρει το Κύπελλο σε περίπτωση πρόκρισης:

«Γιατί όχι; Στο ποδόσφαιρο μπορούν να συμβούν τα πάντα. Σε ένα παιχνίδι όλα είναι πιθανά. Χωρίς πίστη δεν μπορείς να καταφέρεις τίποτα. Έχουμε πολύ καλή ομάδα, με καλούς παίκτες, και καλό προπονητή».

-Για τον Χρήστο Κόντη:

«Είναι πολύ καλός προπονητής. Με την ηρεμία του, δίνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στους ποδοσφαιριστές. Ξέρει τι θέλει να πετύχει, και μας βοηθάει στην απόδοση μας».

-Για το τι του αρέσει περισσότερο στην Κρήτη:

«Ο καιρός και οι άνθρωποι που είναι πολύ φιλόξενοι. Η γυναίκα μου και τα παιδιά αγαπάνε τον τόπο, και για έναν ποδοσφαιριστή, αν η σύζυγος του αισθάνεται καλά, τότε όλα είναι καλά».

-Για το πού «καταχωρεί» τον ΟΦΗ μεταξύ των ομάδων που έχει αγωνιστεί:

«Ο ΟΦΗ έχει την πρώτη θέση στην καρδιά μου. Ξεπερνάει ακόμα και την Άντερλεχτ. Από πλευράς πρωταθλημάτων το κορυφαίο που έχω αγωνιστεί είναι το Γαλλικό, μετά το Αγγλικό, και ακολουθεί το Βελγικό με το Ελληνικό».

-Για τον εαυτό του:

«Είμαι άνθρωπος της οικογένειας. Μου αρέσει να περνάω χρόνο με την σύζυγο και τα παιδιά μου. Μου αρέσει η απλότητα στη ζωή».

-Για το τι θα ήθελε να ήταν αν δεν ήταν ποδοσφαιριστής:

«Ίσως «σκάουτ» για νέους ποδοσφαιριστές».

-Για το τι να περιμένει ο κόσμος του ΟΦΗ από αυτόν:

«Αγωνιστικά θέλω να προσπαθώ χωρίς όρια, δίνοντας το 100% των δυνατοτήτων μου, και μεταδίδοντας αυτό το πάθος μου σε όλους. Θα ήθελα επίσης η πίστη στο Χριστό να αποτελέσει «φως» για όλους».