Ολυμπιακός: Έφτασε στο Άμστερνταμ η αποστολή

Στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας έφτασε το μεσημέρι η αποστολή του Ολυμπιακού.

Στο Άμστερνταμ βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού, όπου αύριο θα διεκδικήσει κόντρα στον Άγιαξ την πρόκριση τους 24 του Champions League. Τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ υποδέχτηκε μια… παγωμένη ατμόσφαιρα, καθώς η θερμοκρασία δεν ξεπερνά τους 4 βαθμούς.

Η προπόνηση των «ερυθρόλευκων» είναι προγραμματισμένη για τις 20:00, ενώ μια ώρα νωρίτερα θα παραχωρήσουν την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ο Μεντιλίμπαρ και ο Ορτέγκα.

Εντός του γηπέδου θα βρεθούν στον αγώνα 2.600 φίλοι του Ολυμπιακού, ενώ σχεδόν 8.000 βρίσκονται ήδη στο Άμστερνταμ για να στηρίξουν την ομάδα.

