Γουλβς: Κοντά σε συμφωνία με τον Κάλβιν Φίλιπς

Δεν θα μείνει στη Μάντσεστερ Σίτι έως το τέλος της σεζόν ο Κάλβιν Φίλιπς, καθώς αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Γουλβς.

Ο 29χρονος Αγγλος μέσος δεν ήταν πέρσι στα πλάνα του Πεπ Γκουαρντιόλα και δέχτηκε να δοκιμάσει την τύχη του στην Ιπσουϊτς, αλλά αγωνίστηκε ελάχιστα και η διοίκηση των «Tractor Boys» τον επέστρεψε το περασμένο καλοκαίρι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Δεν πρόκειται όμως να μείνει στο «Ετιχαντ» και είναι στις τελικές επαφές για να συνεχίσει την καριέρα του στη Γουλβς, όπως σχετικά αναφέρει η αγγλική εφημερίδα «Daily Mail». Οι «λύκοι» εκτιμούν πως μπορούν να έχουν βοήθεια από τον Φίλιπς στο χώρο της μεσαίας γραμμής, κυρίως τη νέα σεζόν, όταν και θα αγωνίζονται στην Championship, καθώς είναι δεδομένος ο υποβιβασμός τους φέτος από την Premier League.

