Κύπελλο Γυναικών: Στα ημιτελικά ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που εξασφάλισε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών 2026.

Ισόπαλος 1-1 αναδείχτηκε ο ΠΑΟΚ με την ΑΕ Μυκόνου στο γήπεδο Νέων Επιβατών, όμως με την εκτός έδρας νίκη του 6-1 στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα στην Άνω Μερά πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών με συνολικό σκορ 7-2.

Η ΑΕ Μυκόνου προηγήθηκε στο 66' με κοντινή προβολή της Μπασούρη που αξιοποίησε ασίστ της Μέγκαν, όμως ο ΠΑΟΚ αντέδρασε άμεσα και ισοφάρισε 5 λεπτά αργότερα με πλασέ της Βαρδαλή ύστερα από σέντρα της Καλέση.

Η προημιτελική φάση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου με τη διεξαγωγή τριών ρεβάνς. Υπενθυμίζεται ότι στους πρώτους αγώνες η ΑΕΚ επικράτησε 3-2 του Βόλου στο αθλητικό κέντρο "Όλγα Βασδέκη", η ΡΕΑ πήρε προβάδισμα πρόκρισης στους "4" απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης (1-0 στο Ρέθυμνο) και η Αγία Παρασκευή επικράτησε 2-1 εκτός έδρας του Οδυσσέα Μοσχάτου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής των προημιτελικών:

Τετάρτη 28/01/2026, 13:30: Αστέρας Τρίπολης - ΑΟ ΡΕΑ (Δημοτικό γήπεδο Παναρκαδικού)

Τετάρτη 28/01/2026, 15:00: ΑΟ Αγίας Παρασκευής - Οδυσσέας Μοσχάτου (Δημοτικό αθλητικό κέντρο Αγίας Παρασκευής)

Τετάρτη 28/01/2026, 16:00: ΑΕΚ - Βόλος ΝΠΣ (Δημοτικό γήπεδο Αγίων Αναργύρων)

