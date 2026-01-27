Παραμένει στο Καραϊσκάκη η Εθνική ομάδα

Κανονικά θα αγωνιστεί στο φαληρικό γήπεδο και στο φιλικό που θα δώσει τον Μάρτιο με την Παραγουάη η Εθνική ομάδα, κάτι που θα επικυρωθεί στην αυριανή (28/1) συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητήσει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ στην συνεδρίαση της Πέμπτης (28/1), είναι και η εισήγηση της Επιτροπής Εθνικών ομάδων να διεξαχθεί κανονικά στο Καραϊσκάκη και ο προσεχής αγώνας της Γαλανόλευκης.

Όπως έχει αποκαλύψει το SDNA, αυτός θα είναι με την Παραγουάη, ομάδα που συμμετέχει στην τελική φάση του Μουντιάλ, ένα δυνατό φιλικό τεστ για το συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πιθανότατα στις 27 Μαρτίου, ενώ τέσσερις ημέρες αργότερα θα δώσει κι άλλο δυνατό φιλικό με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη.

Παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα η ΠΑΕ Ολυμπιακός έχει μία πολεμική -και σταθερά επιθετική- στάση απέναντι στην ΕΠΟ, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν πρόκειται να αλλάξει επί του παρόντος έδρα.

Παράλληλα στο Ρέντη θα πραγματοποιηθούν και οι προπονήσεις της Εθνικής, αφού το νέο προπονητικό της Παιανίας δεν είναι ακόμη έτοιμο να φιλοξενήσει την ανδρική ομάδα, παρά ταύτα φιλοξενεί όλα τα υπόλοιπα κλιμάκια.