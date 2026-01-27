Άγιαξ προς φιλάθλους Ολυμπιακού: «Μην αγοράζετε εισιτήρια από ιστοσελίδες μεταπώλησης»

Ο Άγιαξ καλεί τους φίλους του Ολυμπιακού να μην αγοράσουν εισιτήρια από ιστοσελίδες μεταπώλησης, γιατί μπορεί να μπλοκαριστούν.

Αρκετοί οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν ταξιδέψει στο Άμστερνταμ για το αυριανό παιχνίδι με τον Άγιαξ, χωρίς να έχουν πάρει εισιτήριο για τον αγώνα. Η ολλανδική ομάδα καλεί τους «ερυθρόλευκους» να είναι προσεκτικοί και να μην αγοράσουν εισιτήρια από ιστοσελίδες μεταπώλησης, καθώς μπορεί αυτά τα μπλοκαριστούν και τελικά να μην μπουν στο γήπεδο.

Αναλυτικά η από επίσημη σελίδα του Άγιαξ:

«Προσοχή φίλαθλοι του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ: το γήπεδο είναι πλήρως εξαντλημένο. Μην αγοράζετε εισιτήρια από ιστοσελίδες μεταπώλησης· ενδέχεται να μπλοκαριστούν.

Ο Άγιαξ εφαρμόζει πολιτική μόνο για φιλάθλους της γηπεδούχου ομάδας και οι φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας θα απορρίπτονται από τις θύρες του Άγιαξ.

Παρακολουθήστε τον αγώνα στην πόλη και μην έρθετε στο γήπεδο.