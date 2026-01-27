Επίσημο: Τέλος ο Φικάι από τον Παναθηναϊκό, πηγαίνει στην Πολωνία

Ο 20χρονος διεθνής Αλβανός αποχωρεί από το Τριφύλλι παρότι δεσμευόταν έως το 2028 και ο επόμενος σταθμός του είναι στην Πολωνία.
Όχι στην Γκόρνικ Ζάμπρζε όπως αρχικά διέρρευσε από τους συμπατριώτες του, αλλά στην Πιαστ Γκλίβιτσε, που βρίσκεται στη 14η θέση της βαθμολογίας, οριακά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.
Το Τριφύλλι πάντως διατήρησε ποσοστό μεταπώλησης, ενώ πιθανότατα στην συμφωνία επρόκειτο πρόβλεψη και για δικαίωμα επαναγοράς. Σύμφωνα με τους Πολωνούς, το ποσοστό ανέρχεται στο 20%, υπογράφοντας συμβόλαιο 2,5 ετών.
Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον παίκτη μέσω των social media και λίγα λεπτά μετά ανακοινώθηκε η απόκτησή του από τον πολωνικό σύλλογο.
🛬 Elton Fikaj wylądował w Piaście Gliwice!— Piast Gliwice (@PiastGliwiceSA) January 27, 2026
20-letni obrońca dołącza do Niebiesko-Czerwonych na zasadzie transferu definitywnego i podpisuje 2,5 letni kontrakt! ✍️
