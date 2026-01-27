Επίσημο: Τέλος ο Φικάι από τον Παναθηναϊκό, πηγαίνει στην Πολωνία

Παρελθόν και με τη "βούλα" από τους Πράσινους ο Έλτον Φικάι, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πιαστ Γκλίβιτσε.

Ο 20χρονος διεθνής Αλβανός αποχωρεί από το Τριφύλλι παρότι δεσμευόταν έως το 2028 και ο επόμενος σταθμός του είναι στην Πολωνία.

Όχι στην Γκόρνικ Ζάμπρζε όπως αρχικά διέρρευσε από τους συμπατριώτες του, αλλά στην Πιαστ Γκλίβιτσε, που βρίσκεται στη 14η θέση της βαθμολογίας, οριακά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Το Τριφύλλι πάντως διατήρησε ποσοστό μεταπώλησης, ενώ πιθανότατα στην συμφωνία επρόκειτο πρόβλεψη και για δικαίωμα επαναγοράς. Σύμφωνα με τους Πολωνούς, το ποσοστό ανέρχεται στο 20%, υπογράφοντας συμβόλαιο 2,5 ετών.

Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον παίκτη μέσω των social media και λίγα λεπτά μετά ανακοινώθηκε η απόκτησή του από τον πολωνικό σύλλογο.