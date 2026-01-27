Παραμένουν τα ερωτηματικά για τη Λυών ενόψει ΠΑΟΚ: Οι κομβικοί Τσέχοι που κρίνουν τα... πάντα!

Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στη Λυών δύο περίπου 24ωρα πριν από την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ; Παραμένουν τα ερωτηματικά για τον Πάουλο Φονσέκα με φόντο το ματς στo Groupama Stadium!

Ο Άμπνερ και οι πέντε συνολικά αμυντικοί!

Ο Βραζιλιάνος Άμπνερ Βινίσιους βρέθηκε στα «πιτς» την τελευταία εβδομάδα, χάνοντας τα παιχνίδια με Γιουνγκ Μπόις και Μετς, με τη Λυών να πηγαίνει σε αυτά τα ματς με άμυνα... ανάγκης.

Στα μετόπισθεν το όποιο ροτέισον περνάει σε δεύτερη... μοίρα, καθώς οι διαθέσιμοι αμυντικοί εκτός του αμφίβολου Άμπνερ είναι μόλις τέσσερις.

Ο μοναδικός διαθέσιμος πλάγιος μπακ είναι ο Μέιτλαντ-Νάιλς, καθώς ο Ταλιαφίκο είναι τραυματίας και ο Χάτεμπουρ εκτός λίστας, ενώ στα στόπερ οι Κλάιφερτ-Μάτα μετρούν σερί 90λεπτα, καθώς ο Νιακατέ βρέθηκε στο Κόπα Άφρικα και δεν αποκλείεται κόντρα στον Δικέφαλο να ξεκουράσει κάποιον εκ των δύο.

Τα ερωτηματικά των Μανγκαλά - Τολισό

Ερωτηματικά υπάρχουν και στις θέσεις των χαφ, με τους Μανγκαλά και Τολισό να δίνονται αμφίβολοι από τα γαλλικά ρεπορτάζ, κάτι που θα κρίνει και τις διαθέσιμες επιλογές που θα έχει στον πάγκο ο Πάολο Φονσέκα.

Οι Μόρτον, Μέρα και Τέσμαν, δεδομένων των απουσιών, καταγράφουν συνεχόμενα 90λεπτα, έχοντας επιβαρυνθεί με σερί παιχνίδια, παρόλα αυτά δύσκολα θα ξεκουραστούν στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.

Πιθανές εναλλακτικές ο Ντε Καρβάλιο και ο 17χρονος Τιάγκο Γκονσάλβες, ο οποίος βέβαια δεν έχει ξεκινήσει σε κανένα παιχνίδι στη βασική ενδεκάδα.

Οι κομβικοί Τσέχοι που κρίνουν τα... πάντα

Οι επιλογές, όμως, στη μεσοεπιθετική γραμμή είναι μετρημένες στα.. δάκτυλα του ενός χεριού. Με τον Φοφανά να παραμένει τραυματίας και τους Γκεζάλ, Νουαμά και Έντρικ να βρίσκονται εκτός ευρωπαϊκής λίστας, η συμμετοχή ή μη των αμφίβολων Σουλτς και Κάραμπετς είναι κομβική.

Xαρακτηριστικό είναι πώς σε περίπτωση που δεν καταφέρουν να ξεπεράσουν τους μικροτραυματισμούς που υπέστησαν στη Βέρνη κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις, υπάρχουν μόνο τρεις διαθέσιμοι (Μολέμπε, Αφόνσο και Ροντρίγκες) για τις τρεις θέσεις μεσοεπιθετικά από τη Λίστα Α.

Συμπληρωματικές επιλογές οι Ιμπέρ και Χαμντανί, δύο 17χρονοι από τις ακαδημίες της Λυών, οι οποίοι όμως μετράνε ελάχιστα λεπτά συμμετοχής με την πρώτη ομάδα.

