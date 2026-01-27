Πανσερραϊκός: Επαγγελματικό συμβόλαιο στον 16χρονο Τσιλιγγίρη

Επένδυση με φόντο το μέλλον για τον Πανσερραϊκό, ο οποίος υπέγραψε τριετές επαγγελματικό συμβόλαιο στον 16χρονο επιθετικό Γιάννη Τσιλιγγίρη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της σερραϊκής ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου με τον τον 16χρονο ποδοσφαιριστή Γιάννη Τσιλιγγίρη, ο οποίος θα φορά τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος για τα επόμενα τρία χρόνια τουλάχιστον, σε ακόμη μία κίνηση επένδυση για το μέλλον της ομάδας μας από την κόκκινη ακαδημία.

Ο Γιάννης Τσιλιγγίρης είναι γεννημένος στις 11/05/2009 στην Κομοτηνή, αγωνίζεται ως επιθετικός και φέτος είναι βασικό μέλος της ομάδας U17.

Αποκτήθηκε το 2023 από τον ΠΑΟΚ Κομοτηνής, εντάχθηκε αρχικά στην ομάδα Κ15, ξεχώρισε με το ταλέντο του και από πέρυσι προωθήθηκε στην U17.

Γιάννη καλή επιτυχία. Το μέλλον σου ανήκει».