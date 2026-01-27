Σίγουρο το sold out στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός - Ελάχιστα εισιτήρια απομένουν

Ανάρπαστα έχουν γίνει τα εισιτήρια του ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό την Κυριακή (1/2, 21:00), στην Allwyn Arena. Από την πρώτη στιγμή που τέθηκαν στην κυκλοφορία υπήρξε μεγάλη κινητικότητα και πλέον έχουν μείνει ελάχιστα αδιάθετα και αναμένεται να… εξαφανιστούν έως την Κυριακή.

Η ευρεία νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού και το «διπλό» στην Τρίπολη έχουν «ζεστάνει» ακόμα περισσότερο τους φίλους της ομάδας, που βλέπουν τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς να παίρνουν αυτό που θέλουν στα παιχνίδια. Και μια νίκη επί του Ολυμπιακού θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

