Τέταρτος κορυφαίος σκόρερ στην Ευρώπη ο Παυλίδης, πίσω μόνο από Κέιν, Εμπαπέ και Χάαλαντ!

Στην ελίτ των ευρωπαίων σκόρερ βρίσκεται ο Βαγγέλης Παυλίδης, με την παραγωγική σεζόν που διανύει με την Μπενφίκα να τον φέρνει πίσω μόνο από τους Κέιν, Εμπαπέ και Χάαλαντ!

Ο Έλληνας επιθετικός αποδεικνύει ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση με την φανέλα της πορτογαλικής ομάδας, βρίσκοντας συχνά τον δρόμο προς τα δίχτυα, τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στο Champions League.

Συγκεκριμένα, έχει σκοράρει 17 γκολ σε 18 παιχνίδι, επίδοση που τον κατατάσσει στην τέταρτη θέση των ευρωπαίων φετινών σκόρερ, πίσω μόνο από τους Χάρι Κέιν, Κιλιάν Εμπαπέ και Έρλινγκ Χάαλαντ, που αποτελούν διαδοχικά την πρώτη τριάδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην πρώτη δεκάδα παρατηρούμε το όνομα και του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος χάρη στα 13 γκολ σε 15 αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό έχει κατακτήσει την ένατη θέση.

Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα:

1. Χάρι Κέιν (32 ετών/Μπάγερν Μονάχου/Αγγλία) 21 γκολ σε 19 αγώνες

2. Κιλιάν Εμπαπέ (26/Ρεάλ Μαδρίτης/Γαλλία) 21 γκολ σε 20 αγώνες

3. Έρλινγκ Χάαλαντ (25/Μάντσεστερ Σίτι/Νορβηγία) 20 γκολ σε 23 αγώνες

4. Βαγγέλης Παυλίδης (26/Μπενφίκα/Ελλάδα) 17 γκολ σε 18 αγώνες

5. Αγιάσε Ουέντα (27/Φέγενορντ/Ιαπωνία) 18 γκολ σε 19 αγώνες

6. Λουίς Σουάρες (28/Σπόρτινγκ Λισ./Κολομβία) 17 γκολ σε 19 αγώνες

7. Ιγκόρ Τιάγκο (24/Μπρέντφορντ/Βραζιλία) 16 γκολ σε 21 αγώνες

8. Βεντάτ Μουρίκι (31/Μαγιόρκα/Κόσοβο) 14 γκολ σε 20 αγώνες

9. Αγιούμπ Ελ Κααμπί (32/Ολυμπιακός/Μαρόκο) 13 γκολ σε 15 αγώνες

10. Γιανίς Μπεγκραουί (24/Εστορίλ/Μαρόκο) 13 γκολ σε 19 αγώνες