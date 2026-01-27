Η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται για Τσιμίκα αλλά εκείνος σκέφτεται... Λίβερπουλ

Στο στόχαστρο της Μπεσίκτας φαίνεται πως έχει μπει ο Κώστας Τσιμίκας, με την τουρκική ομάδα να ενδιαφέρεται να τον αποκτήσει ως δανεικό.

Ο Έλληνας αμυντικός δεν έχει καταφέρει να κερδίσει φανέλα βασικού στην Ρόμα και όπως είναι φυσικό, έχουν κάνει την εμφάνιση τους ενδιαφερόμενοι σύλλογοι που θέλουν να τον κάνουν δικό τους, προσφέροντας του αγωνιστικό χρόνο.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, η Μπεσίκτας έχει εξετάσει την περίπτωση του Τσιμίκα με στόχο τον δανεισμό του, ωστόσο ο ίδιος δείχνει αρνητικός να μετακομίσει στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Μάλιστα, ο ίδιος επιθυμεί τον τερματισμό του δανεισμού του στην Ρόμα, κάνοντας γνωστό πως θέλει να επιστρέψει στην Λίβερπουλ και να διεκδικήσει μια θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας.