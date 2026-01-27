Επί ποδός οι Γάλλοι: «Χιλιάδες φίλοι του ΠΑΟΚ στη Λυών» - Ισχυρή αστυνομία στο κέντρο και στο Groupama Stadium!

Δυναμικό «παρών» αναμένεται να δώσουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ (και) στη Γαλλία, με τις αρχές να είναι επί ποδός - Τι αναφέρουν τα ρεπορτάζ από τη Λυών ενόψει της αναμέτρησης.

Ειδική μνεία κάνουν οι Γάλλοι στη μαζική προσέλευση των φίλων του ΠΑΟΚ στη Λυών, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως: «Παρότι το αγωνιστικό αποτέλεσμα δεν έχει καθοριστική σημασία –η Λυών έχει ήδη προκριθεί στους «16» και ο ΠΑΟΚ έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στα μπαράζ–, αρκετές χιλιάδες Έλληνες φίλαθλοι αναμένεται να βρεθούν στη Λυών από την Τρίτη, ενόψει της αναμέτρησης που είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Πέμπτης».

Μάλιστα, υποστηρίζουν πως η αστυνομία θα είναι επί ποδός τόσο γύρω από το γήπεδο όσο και στο κέντρο της πόλης: «οι αστυνομικές δυνάμεις προετοιμάζουν ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας, κυρίως γύρω από το Groupama Stadium αλλά και στο κέντρο της πόλης, προκειμένου να αποτραπούν τυχόν επεισόδια.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Progrès, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τρεις συσκέψεις με στελέχη του συλλόγου και τις τοπικές αρχές, με στόχο την πρόβλεψη των κινήσεων των οπαδών και τον αυστηρό έλεγχο της παρουσίας τους».

Μάλιστα ο αγώνας έχει τοποθετηθεί στην κατηγορία «υψηλού κινδύνου», επίπεδο 4 σε κλίμακα 5.

Όπως σημειώνουν οι Γάλλοι: «τις επόμενες ώρες αναμένεται να εκδοθεί και σχετική νομαρχιακή απόφαση που θα ρυθμίζει την κυκλοφορία και την πρόσβαση στο γήπεδο. Εκατοντάδες αστυνομικοί θα βρίσκονται σε επιφυλακή για την ασφάλεια της αναμέτρησης».

