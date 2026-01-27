Αφήνει τον Κραλ και έχει έτοιμο άλλον χαφ ο Παναθηναϊκός!

Ο Παναθηναϊκός προχωρούσε παράλληλα με τον Κραλ άλλη περίπτωση χαφ και φαίνεται πως είναι στην τελική ευθεία για να τον φέρει στην Ελλάδα, ο οποίος αγωνίζεται ως 6-8.

Οι Πράσινοι είχαν "κυκλώσει" εδώ και καιρό την περίπτωση του Τσέχου μέσου όπως είχε αποκαλύψει το SDNA. Μάλιστα είχαν προχωρήσει την περίπτωσή του, έχοντας φτάσει ουσιαστικά σε συμφωνία τόσο με τον παίκτη, όσο και με την Ουνιόν Βερολίνου και απέμεναν λεπτομέρειες για την οριστικοποίηση της μεταγραφής.

Παράλληλα όμως οι ιθύνοντες του Τριφυλλιού "δούλευαν" κι άλλη περίπτωση χαφ, έχοντας stand by τον Τσέχο αμυντικό χαφ.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι στον Παναθηναϊκό αποφάσισαν να αφήσουν την υπόθεση του Κραλ και να προχωρήσουν με τον έτερο μέσο με τον οποίο βρίσκονται επίσης σε συζητήσεις αυτές τις μέρες οι άνθρωποι του συλλόγου.

O συγκεκριμένος μέσος μάλισστα αγωνίζεται ως 6-8 (και όχι 8-6), με κύριο χαρακτηριστικό του δηλαδή τα ανασταλτικά καθήκοντα, θέση που πονάει ακόμη περισσότερο πλέον το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ, μετά και τον τραυματισμό του Τσιριβέγια.

Η υπόθεσή του μάλιστα βρίσκεται στην τελική ευθεία και ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να φέρει τον παίκτη στην Ελλάδα για να ολοκληρωθεί η απόκτησή του, με τα χρονικά περιθώραι άλλωστε να πιέζουν, αφού υπάρχουν κρίσιμα παιχνίδια το προσεχές διάστημα.