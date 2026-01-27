Sun: «Θετικός να πάρει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Πάλμερ»

«Φωτιές» ανάβει στην Premier League δημοσίευμα της «Sun», σύμφωνα με το οποίο ο Κόουλ Πάλμερ θα μπορούσε να αφήσει την Τσέλσι για να μετακομίσει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Οι δύο ομάδες διατηρούν καλές σχέσεις αναφορικά με τις μεταγραφές παικτών και είναι γνωστό πως ο Πάλμερ υποστήριζε τη Γιουνάιτεντ ως παιδί. Οι «κόκκινοι διάβολοι» παρακολουθούν την περίπτωση του 23χρονου εξτρέμ και αν ο Μπρούνο Φερνάντες αποχωρήσει από το «Όλντ Τράφορντ», τότε ανοίγει ο δρόμος για την απόκτηση του Πάλμερ.
Μάλιστα, τονίζεται στο δημοσίευμα, ότι ο 23χρονος δεν έχει προσαρμοστεί στη ζωη στο Λονδίνο και θα ήθελε να επιστρέψει στο Μάντσεστερ.
