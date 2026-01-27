«Ναντ και Ανζέ κινούνται για Ελ Κααμπί»

Γαλλικές ομάδες συνεχίζουν να κοιτάζουν τον Ελ Κααμπί, αν και ο ίδιος θέλει να παραμείνει στον Ολυμπιακό.

Την ώρα που οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί για νέο συμβόλαιο βρίσκονται στην τελική ευθεία, δεν σταματούν τα μεταγραφικά σενάρια. Δημοσίευμα στο Μαρόκο αναφέρει ότι η Ναντ και Ανζέ εξετάζουν την περίπτωση του 33χρονου επιθετικού, ο οποίος είχε εξαιρετική παρουσία στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Μάλιστα, τονίζεται ότι οι γαλλικές ομάδες θα μπορούσαν να τον πάρουν με 5 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, ο Ελ Κααμπί δεν δείχνει να… ψήνεται για μεταγραφή, καθώς «θέλει να παραμείνει στον Ολυμπιακό και δεν θέλει να ρισκάρει να διαταράξει την κατάστασή του λίγους μήνες πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Οι «ερυθρόλευκοι» προσπαθούν να δέσουν με νέο συμβόλαιο τον 33χρονο φορ, ο οποίος μετρά φέτος 16 γκολ σε 24 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό.