Αντρέ Λουίζ: Ψάξτε αλλού για δάκρυα (vids)

Η πορεία του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του Ολυμπιακού από τη Ζόνα Νόρτε του Ρίο στην Ευρώπη.

Η χαρακτηριστική ιστορία των περισσότερων Βραζιλιάνων ποδοσφαιριστών περιέχει πολλές πίκρες και δάκρυα: Τα παιδιά της φαβέλας, που βλέπουν σκοτωμούς, βία και ναρκωτικά σχεδόν μόλις αρχίσουν να περπατούν και ξεφεύγουν χάρη στο ποδόσφαιρο. Ο Αντρέ Λουίζ, ο 23χρονος νέος εξτρέμ του Ολυμπιακού από τη Ρίο Άβε, αποδεικνύει ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος για να ξεχωρίσεις και το κίνητρο δεν είναι μόνο να ξεφύγεις από την ακραία φτώχεια, αλλά να αγαπάς τη μπάλα.

Γεννημένος στις 23 Φεβρουαρίου 2002 στη Ζόνα Νόρτε, τη βόρεια ζώνη του Ρίο ντε Τζανέιρο, ο Αντρέ Λουίς Ινάσιο ντα Σίλβα είχε μια απλή παιδική ηλικία. Δεν έρχεται από πλούσια οικογένεια, αλλά ούτε και εξαθλιωμένη. Δεν μεγάλωσε σε φαβέλα, αλλά σε κανονική γειτονιά με ασφαλτοστρωμένους δρόμους, κανονικά μαγαζιά και συγκοινωνίες. Σε όλο το Ρίο, βέβαια, από τις πάμπτωχες ως τις πάμπλουτες συνοικίες, το ποδόσφαιρο είναι τρόπος ζωής. Έτσι κι ο νεαρός κατευθύνθηκε από τα οκτώ του χρόνια στην ακαδημία της Μαντουρέιρα, της πιο ισχυρής ομάδας της γειτονιάς του.

Η Μαντουρέιρα έχει παράδοση στην ανάδειξη νέων παικτών, αλλά και «ανοιχτή» κουλτούρα, την οποία ενίοτε πληρώνει ακριβά για το προφίλ της. Σε αντίθεση με άλλους βραζιλιάνικους συλλόγους, δεν βάζει ρήτρες, ούτε «συμφωνητικά» σε μικρά παιδιά για να τα δεσμεύει. Έτσι όταν ο νεαρός Αντρέ Λουίζ άρχισε να ξεχωρίζει, ο δρόμος προς τα πιο ψηλά στρώματα ήταν ανοιχτός. Στα 17 του, κι έχοντας ήδη παίξει σε αντρικό επίπεδο με τη Μαντουρέιρα, δοκίμασε στις ακαδημίες της Αμέρικα, ενός ιστορικού συλλόγου του Ρίο (αν και όχι με τόσο μεγάλο πρεστίζ).

Χρειάστηκε εκεί να κάνει μόλις δύο εμφανίσεις (!) με την Κ20 της ομάδας για να τον «τσιμπήσει» η Φλαμένγκο. Το ένα από τα δύο ματς ήταν εναντίον της Κ20 της «Φλα», η οποία νίκησε μεν με 5-0, αλλά η απόδοση του νεαρού εξτρέμ εντυπωσίασε. Κυρίως το πόσο καλά «δούλευε» τη δεξιά μεριά όντας αριστεροπόδαρος, ένα χαρακτηριστικό που έγινε το κυριότερό του, αλλά και το ότι παρά το σημαντικό ύψος του (1μ.85) είχε ταχύτητα και ξεπέταγμα.

Αμέσως κλήθηκε να ενισχύσει τη Φλαμένγκο στου Brasileiro U20, το αναπτυξιακό πρωτάθλημα της χώρας, και την έφτασε ως τα ημιτελικά, όπου η ομάδα αποκλείστηκε από τη Σάο Πάουλο. Την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος του 2021, πάντως, ο Μαουρίσιο Σόουζα του έδωσε το πρώτο του «ανδρικό» ματς, μάλιστα τον χρησιμοποίησε βασικό στο ματς με την Ατλέτικο Γκοϊανένσε. Τα κατάφερε πριν κλείσει τα 20 του χρόνια, κάτι που πλέον γίνεται λίγες φορές στη Βραζιλία και οι μόνες «εξαιρέσεις» είναι για μεγάλα ταλέντα.

Τα υπόλοιπα δύο χρόνια πέρασαν με «μεταβάσεις» από την Κ20 της Φλαμένγκο στην ανδρική ομάδα. Έκανε, πάντως, πολύ λίγες συμμετοχές, κυρίως ως αλλαγή, και δεν κατάφερε να σκοράρει με την πρώτη ομάδα. Αφού πλέον είχε ξεπεράσει και το όριο ηλικίας, ο μόνος δρόμος για αγωνιστική δράση ήταν η μεταγραφή. Τον Ιανουάριο του 2023 έφτιαξε τις βαλίτσες του για την Πορτογαλία και την Εστρέλα Αμαδόρα, αρχικά για δάνειο έξι μηνών με οψιόν αγοράς.

Η σεζόν 2023-24 ήταν κομβική για το ποδοσφαιρικό του μέλλον. Με 27 συμμετοχές και 4 γκολ στη Liga NOS απέδειξε όχι μόνο ότι άξιζε να βρίσκεται σ’ αυτό το επίπεδο, αλλά κίνησε το ενδιαφέρον κι άλλων συλλόγων. Η Αμαδόρα έσπευσε να πληρώσει την οψιόν των 600.000 ευρώ για να τον κλείσει από τη Φλαμένγκο με κανονική μεταγραφή και τον υπέγραψε μέχρι το 2028.

Πριν ένα χρόνο ακριβώς (23/1/2025) έγινε η μετακίνησή του στη Ρίο Άβε. Η οποία «ξηλώθηκε» 2,2 εκ. ευρώ για να τον αποκτήσει, σχεδόν τετραπλάσιο νούμερο απ’ αυτό που στοίχισε. Είχε προλάβει να παίξει 13 ματς με την Αμαδόρα στον πρώτο γύρο, με 2 γκολ και 1 ασίστ. Αυτό που «είδε» η Ρίο Άβε ήταν οι δυνατότητες εξέλιξής του, δεδομένου ότι έχει τα σωματικά προσόντα για να υποστηρίξει πολλές θέσεις και να κάνει πολλές δουλειές.

Η σεζόν που ξεκίνησε έβαλε τη σφραγίδα σ’ αυτό. Η Ρίο Άβε μπορεί να βρίσκεται σταθερά στο κάτω μισό της βαθμολογίας, ωστόσο ο νεαρός εξτρέμ έπιασε κορυφές. Δεύτερος σκόρερ πίσω από τον Κλέιτον με 7 γκολ, πρώτος στις ασίστ με 6 τελικές πάσες. Κι όλα αυτά σε 19 συμμετοχές. Συμμετείχε στο 59% των γκολ που έχει πετύχει η ομάδα του φέτος. Αυτό το εκπληκτικό νούμερο αρκούσε για να του σφραγίσει το διαβατήριο για ψηλότερα.

Στον Ολυμπιακό ο Αντρέ Λουίζ ψάχνει το επόμενο σκαλοπάτι. Τα διαπιστευτήριά του στο πορτογαλικό πρωτάθλημα είναι μια καλή προίκα, με όλους τους αστερίσκους που μπαίνουν δίπλα από νεαρούς παίκτες που μετακινούνται για πρώτη φορά εκτός πορτογαλόφωνου περιβάλλοντος. Οι προοπτικές του, πάντως, δείχνουν για ψηλά. Το ζήτημα είναι να τις δικαιώσει.