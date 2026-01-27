Χανιά: Αναλαμβάνει στα πλέι άουτ ο Αναστόπουλος

Την τεχνική ηγεσία των Χανίων αναμένεται να αναλάβει ο Νίκος Αναστόπουλος στη μάχη παραμονής στα πλέι άουτ.

Προ των πυλών των Χανίων βρίσκεται ο Νίκος Αναστόπουλος. Ο έμπειρος τεχνικός ετοιμάζεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των «κυανόλευκων», ενόψει των πλέι άουτ. Μετά την αποχώρηση του Σέφκι Κούκι, αποφασίστηκε πως ο Έλληνας προπονητής μπορεί να φέρει την αλλαγή κλίματος στην ομάδα, στην προσπάθεια που θα κάνει για την παραμονή στη Super League 2.

O έμπειρος τεχνικός βρέθηκε την Κυριακή στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης και παρακολούθησε το παιχνίδι των Χανίων με τον Πανιώνιο.

Αν όλα πάνε καλά στις επαφές των δύο πλευρών, ο Αναστόπουλος αναμένεται να βρεθεί μέσα στην εβδομάδα στα Χανιά, να ανακοινωθεί και να πετάξει με την ομάδα για Κύπρο την Παρασκευή.