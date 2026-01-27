Από τον... Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό: Ο Μουνουέρα σφυρίζει στο ΟΑΚΑ

Ο Ισπανός διαιτητής, πρώτης κατηγορίας της UEFA, Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα ορίστηκε να διευθύνει το Παναθηναϊκός-Ρόμα.

Προηγούμενο ευρωπαϊκό ματς του 43χρονου ρέφερι ήταν το Καϊράτ-Ολυμπιακός 0-1 για το Champions League τον Δεκέμβριο, ενώ είχε σφυρίξει και το Παναθηναϊκός-Σαμσουνσπόρ 2-1 το περασμένο καλοκαίρι, στα προκριματικά του Europa League.

Μαζί του ο Παναθηναϊκός μετράει τρεις νίκες και μία ήττα. Είχε βρεθεί επίσης στο Παναθηναϊκός-Καμπάλα 1-0 το 2017, στο Παναθηναϊκός-Λανς 2-0 πέρυσι το 2024, αλλά και στο περσινό Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0 στο Κύπελλο.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Κάρλος Άλβαρεζ Φερνάντεζ, Μιγκέλ Μαρτίνεθ και 4ος ο Μιγκέλ Άνχελ Ορτίθ Αρίας. Στο VAR οι Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιγιανουέβα, Αλεχάντρο Μουνίθ Ρουίθ.