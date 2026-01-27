Φουλ της... Ιταλίας: Αυτοί είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι του Ολυμπιακού αν περάσει στα πλέι οφ

Οι τρεις από τις τέσσερις ομάδες με τις περισσότερες πιθανότητες προέρχονται από τη Serie A για τον Ολυμπιακό, σε περίπτωση που προκριθεί στα πλέι οφ του Champions League.

Οι Ερυθρόλευκοι δίνουν "τελικό" αύριο (28/1) στο Άμστερνταμ κόντρα στον Άγιαξ, ψάχνοντας την τρίτη διαδοχική νίκη τους στη διοργάνωση με την οποία θα σφραγίσουν την παρουσία τους στα πλέι οφ του Champions League. Επί του παρόντος άλλωστε η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, βρίσκεται οριακά εντός της προνομιούχου ζώνης, στην 24η θέση.

Όσο για τους πιθανούς αντιπάλους των Πειραιωτών αν τελικά προκριθούν στην επόμενη φάση; Για... όλα τα γούστα!

Από την Αταλάντα, την Ίντερ, τη Νιούκαστλ, τη Γιουβέντσους και την Τσέλσι, μέχρι τη Μάντσεστερ Σίτι, την Παρί, την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ!

Δείτε αναλυτικά τα ποσοστά:

Αταλάντα – 12.4%

Ίντερ – 12.1%

Νιούκαστλ – 10.4%

Γιουβέντους – 10.4%

Τσέλσι – 9.3%

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – 8.4%

Ντόρτμουντ – 8.2%

Ατλέτικο – 6.6%

Μάντσεστερ Σίτι – 5.3%

Παρί – 5.3%

Τότεναμ – 4.7%

Μπαρτσελόνα – 2%

Ρεάλ – 1.8%

Λεβερκούζεν – 1%

Γαλατάσαραϊ – 0.6%

Μαρσέιγ – 0.5%

Λίβερπουλ – 0.4%

Μονακό – 0.3%

Κάραμπαγκ – 0.2%

PSV – 0.1%

