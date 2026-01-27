Το ατυχές σχόλιο του Ινφαντίνο που προκάλεσε αντιδράσεις στη Βρετανία – Τι απαντά η αστυνομία

Ο Τζάνι Ινφαντίνο βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής έπειτα από ένα ατυχές σχόλιο που έκανε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Ο πρόεδρος της FIFA, απευθυνόμενος σε παγκόσμιους ηγέτες, επιχειρηματίες και προσωπικότητες από τον χώρο των επιστημών και του πολιτισμού, αναφέρθηκε στις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί για τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες, εν μέσω κοινωνικών και πολιτικών εντάσεων στη χώρα.

Θέλοντας να καθησυχάσει το ακροατήριό του, ο Ινφαντίνο έκανε σύγκριση με το Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ, υποστηρίζοντας πως, παρά τις αρχικές επικρίσεις, η διοργάνωση κύλησε χωρίς σοβαρά προβλήματα. Ωστόσο, ένα σχόλιό του προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στη Βρετανία.

«Όταν η μπάλα άρχισε να κυλάει και η μαγεία ξεκίνησε, ουσιαστικά δεν είχαμε κανένα περιστατικό. Για πρώτη φορά στην ιστορία, επίσης, κανένας Βρετανός δεν συνελήφθη σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Φανταστείτε! Αυτό είναι πραγματικά ξεχωριστό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι και το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό θα είναι «μια γιορτή», τονίζοντας πως στόχος της FIFA είναι να προσφέρει στους φιλάθλους την ευκαιρία να συναντηθούν, να ενωθούν και να γιορτάσουν το ποδόσφαιρο.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την άμεση αντίδραση της Ένωσης Οπαδών Ποδοσφαίρου, που εκπροσωπεί τους φιλάθλους σε Αγγλία και Ουαλία. Σε αιχμηρό ύφος ανέφερε: «Αντί να κάνει φτηνά αστεία για τους οπαδούς μας, ο κ. Ινφαντίνο θα έπρεπε να επικεντρωθεί στο πώς θα εξασφαλίσει φθηνότερα εισιτήρια για το τουρνουά».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο επικεφαλής της ποδοσφαιρικής αστυνόμευσης του Εθνικού Συμβουλίου Αρχηγών Αστυνομίας, Μαρκ Ρόμπερτς, ο οποίος τόνισε πως τέτοιου είδους σχόλια «δεν είναι ούτε χρήσιμα ούτε ακριβή».

Ο Ρόμπερτς υπενθύμισε ότι η συμπεριφορά των Βρετανών φιλάθλων στα Παγκόσμια Κύπελλα είναι υποδειγματική, παραθέτοντας στοιχεία: καμία σύλληψη στο Κατάρ, μόλις τρεις συλλήψεις για μικροαδικήματα στη Ρωσία, 15 στη Βραζιλία, εκ των οποίων οι επτά αφορούσαν διακίνηση εισιτηρίων και περίπου επτά στη Νότια Αφρική.

«Λαμβάνοντας υπόψη τον τεράστιο αριθμό φιλάθλων που ταξιδεύουν και δαπανούν μεγάλα ποσά για να παρακολουθήσουν τα Παγκόσμια Κύπελλα, υπάρχουν πολλές άλλες χώρες που δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα στους διοργανωτές από τη Μεγάλη Βρετανία», κατέληξε.