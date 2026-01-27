«Θέλει τον Ζαπάτα της Τορίνο ο Ολυμπιακός»

Ο Ολυμπιακός έκανε κρούση στην Τορίνο για τον Ζαπάτα, όπως γράφουν στην Ιταλία.

Μεταγραφικός πυρετός επικρατεί στον Ολυμπιακό τις τελευταίες μέρες, καθώς εκτός από τον Αντρέ Λουίζ, αναζητά κι έναν επιθετικό, μιας και μοιάζει πιθανή η αποχώρησή του Γιάρεμτσουκ από το ρόστερ. Η ιταλική ιστοσελίδα Tuttosport φέρνει στο προσκήνιο για τους «ερυθρόλευκους» τον Ντουβάν Ζαπάτα της Τορίνο.

Ο 34χρονος Κολομβιανός φορ δεν είναι βασική επιλογή φέτος στην «γκρανάτα» και ο Ολυμπιακός φέρεται να έστειλε άνθρωπο στο Τορίνο για να κάνει μια διερευνητική επαφή. Ο Ζαπάτα έχει ένα γκολ φέτος σε 16 συμμετοχές, ενώ έχει παίξει σε Αταλάντα, Σαμπντόρια, Ουντινέζε, Νάπολι, Εστουδιάντες και Αμέρικα Ντε Κάλι, μετρώντας 125 γκολ σε 342 συμμετοχές στην Serie A.

Παράλληλα, είναι διεθνής 34 φορές με 4 γκολ στην Κολομβία.

