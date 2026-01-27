Κόβατς: Πράκτορας του Τσαουσέσκου ο πρώην προπονητής του Άγιαξ και του Παναθηναικού!

Ο Στέφαν Κόβατς, ο Ρουμάνος προπονητής που οδήγησε τον Άγιαξ σε δύο κατακτήσεις του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης στις αρχές της δεκαετίας του 1970, αλλά και με σύντομη θητεία στον Παναθηναϊκό (Ιούλιος 1982- Μάρτιος 1983), φέρεται να εργάστηκε επί χρόνια ως πληροφοριοδότης των ρουμανικών μυστικών υπηρεσιών της Securitate.

Όπως υποστηρίζει η ρουμανική εφημερίδα Gazeta Sporturilor, ο Κόβατς το 1955, σε ηλικία 35 ετών, καταγράφηκε στην κρατική υπηρεσία ασφαλείας του δικτάτορα Νικολάε Τσαουσέσκου, χρησιμοποιώντας το κωδικό όνομα Βασίλε Μουντεάνου.

Ο φάκελος καλύπτει την περίοδο 1955–1963, όταν ο Κόβατς δραστηριοποιούνταν σε συλλόγους όπως η Ουνιβερσιτατέα και η CFR Κλουζ.



Δεν έχει βρεθεί ωστόσο καμία ένδειξη ότι μετέπειτα παρείχε πληροφορίες ως προπονητής του Άγιαξ ή του Παναθηναϊκού. Σε χειρόγραφη δήλωσή του, είχε επίσης δεσμευτεί να παρέχει πληροφορίες για μέλη της οικογένειάς του και φίλους. Η Securitate ήταν γνωστή για τη σκληρή καταστολή της. Ο Κόβατς απεβίωσε το 1995.