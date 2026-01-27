Χανιά: Ενίσχυση με Ντιαμπί

Τον 29χρονο αμυντικό χαφ Μοχάμεντ Λαμίν Ντιαμπί απέκτησαν τα Χανιά.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Χανιά ανακοινώνει την απόκτηση του Mohamed (Momo) Lamine Diaby, ενός δυναμικού αμυντικού μέσου με σημαντική εμπειρία σε Πορτογαλία και Αγγλία.

Ο Momo Diaby γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 1996 και είναι 29 ετών. Έχει ύψος 1,88 μ. και υπηκοότητα Γαλλίας και Ακτής Ελεφαντοστού.

Εκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στην Santa Clara της Πορτογαλίας, ενώ το 2016 μετακόμισε δανεικός στη SC Ideal. Την επόμενη χρονιά (2017-18) αγωνίστηκε στην ομάδα B της Paços Ferreira και στη συνέχεια στην Α ομάδα του συλλόγου. Από το 2018 έως το 2022 με τα χρώματα της Paços Ferreira, κατέγραψε συνολικά 91 συμμετοχές, πέτυχε 5 γκολ και μοίρασε 3 ασίστ. Το 2019 μάλιστα πανηγύρισε το πρωτάθλημα της 2ης κατηγορίας Πορτογαλίας και την άνοδο στη Liga Portugal.

Τη σεζόν 2022-23 αγωνίστηκε στην Portimonense της Α’ Κατηγορίας Πορτογαλίας, με 28 συμμετοχές και 1 γκολ, ενώ το 2023-24 βρέθηκε στη Sheffield Wednesday στην Championship της Αγγλίας ως δανεικός, καταγράφοντας 13 συμμετοχές. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Portimonense, όπου πλέον αγωνιζόταν στην Β’ Κατηγορία Πορτογαλίας έχοντας 22 παιχνίδια και 1 γκολ.

Στην Liga Portugal μετράει 81 συμμετοχές με 4 γκολ και 1 ασίστ, ενώ συνολικά στην καριέρα του 154 συμμετοχές, 6 γκολ και 3 ασίστ.

Η ΠΑΕ Χανιά καλωσορίζει τον Momo στην οικογένεια της και του εύχεται κάθε επιτυχία με τη νέα του ομάδα.