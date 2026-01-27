Ολυμπιακός: Πετάει για τον «τελικό» με τον Άγιαξ - Ποιοι έμειναν εκτός

Με προορισμό το Άμστερνταμ αναχωρεί η αποστολή του Ολυμπιακού για το κρίσιμο παιχνίδι με τον Άγιαξ που θα κρίνει το μέλλον του στο Champions League.

Με 23 ποδοσφαιριστές η αποστολή των Ερυθρολεύκων που θα "πετάξει" το πρωί της Τρίτης (27/1) για την αυριανή μάχη στο Άμστερνταμ, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του Champions League.

Οι Πειραιώτες θέλουν το διπλό με το οποίο θα "κλειδώσουν" την παρουσία τους στα πλέι οφ, βρισκόμενοι αυτή τη στιγμή στην -οριακή- 24η θέση της League Phase.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν υπολογίζει στον Γιάρεμτσουκ που τέθηκε νοκ άουτ και μπήκε στο ιατρικό δελτίο μαζί με τον μακροχρόνια απόντα Πασχαλάκη.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: