ΑΕΛ Novibet: Παίρνει Ζιλιέν Νγκόι για την επίθεση

Και επιθετικό φέρνει η ΑΕΛ Novibet, καθως έχει συμφωνήσει με τον Ζιλιέν Νγκόι.

Μια ακόμη μεταγραφή ετοιμάζεται να ολοκληρώσει η ΑΕΛ Novibet, καθώς είναι κοντά στην απόκτηση του Ζιλιέν Νγκόι. Ο 28χρονος Βέλγοκογκολέζος φορ έμεινε ελεύθερος από την Αλ Αραμπί του Κουβέιτ, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για την επιστροφή του στην Ευρώπη.

Πρόκειται για έναν υψηλόσωμο ποδοσφαιριστή που διαθέτει ταχύτητα και μπορεί επίσης να αγωνιστεί και στα «φτερά» της επίθεσης.

Ο Νγκόι ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Κλαμπ Μπριζ Βελγίου, ενώ σε νεαρή ηλικία μετακόμισε στην Αγγλία για λογαριασμό της Στόουκ Σίτι (9 συμμετοχές) και στη συνέχεια, η καριέρα του τον οδήγησε σε ομάδες όπως οι Γουόλσολ Αγγλίας (13 συμμετοχές-3 γκολ), Γκρασχόπερς Ελβετίας (23 συμμετοχές-5 γκολ), Έουπεν (64 συμμετοχές-11 γκολ), Μέχελεν (42 συμμετοχές-5 γκολ) και Κασίμπασα (25 συμμετοχές-2 γκολ).

Παράλληλα, έχει υπάρξει διεθνής με τις μικρές εθνικές του Βελγίου.

