Βόλος: Φέρνει τον Ουρτάδο από τη Χιμνάσια Λα Πλάτα (vid)

Διεθνή επιθετικό που έχει παίξει στην Μπόκα κι έχει συμμετοχές στο Κόπα Λιμπερταδόρες αποκτά ο Βόλος.

Λάτιν χρώμα θα προσθέσει στην επίθεσή του ο Βόλος, καθώς έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ζαν Κάρλος Ουρτάδο ο οποίος μέχρι πριν από μερικές ημέρες αγωνιζόταν στη Χιμνάσια Λα Πλάτα. Ο 26χρονος φορ από τη Βενεζουέλα μέτρησε συνολικά 43 συμμετοχές (5 γκολ και 2 ασίστ) με την ομάδα του, ενώ έχει φορέσει τη φανέλα της Μπόκα Τζούνιορς 18 φορές (2 γκολ και 1 ασίστ) για τον οποίο είχε δαπανήσει περισσότερα από 5 εκατ. για τον αποκτήσει.

Ακόμα, ο Ουρτάδο έχει αγωνιστεί στη Βραζιλία με την Ρεντ Μπουλ Μπραγκατίνο, ενώ έχει καταγράψει και 10 συμμετοχές στο Κόπα Λιμπερταδόρες.

Παράλληλα, είναι και 13 φορές διεθνής με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Βενεζουέλας.

Ο Ζαν Κάρλος Ουρτάδο, ο οποίος έχει υπάρξει συμπαίκτης με τον Χουάνπι στην εθνική ομάδα της χώρας τους, αναμένεται σημερα στην Ελλάδα και εφόσον περάσει τα απαραίτητα ιατρικά και εργομετρικά τεστ θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο έως το 2027.