Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Επιστρέφει στη δράση ο Ιωαννίδης

Ο Φώτης Ιωαννίδης ξεπέρασε τον τραυματισμό του και ετοιμάζεται για το κυριακάτικο παιχνίδι της Σπόρτινγκ.

Έτοιμος να επιστρέψει στη δράση είναι ο Φώτης Ιωαννίδης, καθώς δείχνει να ξεπερνά το πρόβλημα που αντιμετώπισε στο δεξί γόνατο. Ο 25χρονος επιθετικός είχε χτυπήσει στον έσω πλάγιο σύνδεσμο και η κατάστασή του αξιολογούταν σχεδόν καθημερινά στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, καθώς έναν παρόμοιο τραυματισμό είχε υποστεί και τον Νοέμβριο.

Ωστόσο, φαίνεται πως ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι σε θέση να μπει στα πλάνα του Ρουί Μπόρζες από την Κυριακή και τον εντός έδρας αγώνα με τη Νασιονάλ Μαδέιρα. Μέχρι τώρα, ο Ιωαννίδης μετρά 19 συμμετοχές με τη φανέλα της Σπόρτινγκ σε όλες διοργανώσεις και έχει πετύχει 4 γκολ, με 2 ασίστ.