H Βασιλεία ανακοίνωσε την πρόσληψη του Στέφαν Λιχστάινερ στον πάγκο της

Ο 42χρονος προπονητής, που ως ποδοσφαιριστής κατέγραψε πλούσια θητεία σε Άρσεναλ και Γιουβέντους -μεταξύ άλλων- θα κάνει το μεγάλο βήμα στην προπονητική του καριέρα.
Ο Λιχστάινερ ξεκίνησε τα προπονητικά του βήματα από τις ακαδημίες της Βασιλείας και πλέον θα βρεθεί στον πάγκο της πρώτης ομάδας, διαδεχόμενος τον Λουντοβίκ Μαγκνίν.
Η Βασιλεία πραγματοποιεί κάκιστη πορεία την φετινή σεζόν, αφού αποκλείστηκε πρόωρα από το Europa League και βρίσκεται στην 5η θέση του ελβετικού πρωταθλήματος.
ℹ️ 𝙎𝙩𝙚𝙥𝙝𝙖𝙣 𝙇𝙞𝙘𝙝𝙩𝙨𝙩𝙚𝙞𝙣𝙚𝙧 𝙞𝙨𝙩 𝙣𝙚𝙪𝙚𝙧 𝙁𝘾𝘽-𝘾𝙝𝙚𝙛𝙩𝙧𝙖𝙞𝙣𝙚𝙧— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) January 26, 2026
Der FC Basel 1893 verpflichtet Stephan Lichtsteiner als neuen Cheftrainer der 1. Mannschaft. Der 42-Jährige, der den Club bereits aus seiner Tätigkeit im rotblauen Nachwuchs bestens kennt,… pic.twitter.com/IMzPoZnDcL