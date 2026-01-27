H Βασιλεία ανακοίνωσε την πρόσληψη του Στέφαν Λιχστάινερ στον πάγκο της

Σε αλλαγή προπονητή προχώρησε η Βασιλεία, ανακοινώνοντας την πρόσληψη του Στέφαν Λιχστάινερ.

Ο 42χρονος προπονητής, που ως ποδοσφαιριστής κατέγραψε πλούσια θητεία σε Άρσεναλ και Γιουβέντους -μεταξύ άλλων- θα κάνει το μεγάλο βήμα στην προπονητική του καριέρα.

Ο Λιχστάινερ ξεκίνησε τα προπονητικά του βήματα από τις ακαδημίες της Βασιλείας και πλέον θα βρεθεί στον πάγκο της πρώτης ομάδας, διαδεχόμενος τον Λουντοβίκ Μαγκνίν.

Η Βασιλεία πραγματοποιεί κάκιστη πορεία την φετινή σεζόν, αφού αποκλείστηκε πρόωρα από το Europa League και βρίσκεται στην 5η θέση του ελβετικού πρωταθλήματος.