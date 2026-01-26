Ξέσπασμα Ντε Τσέρμπι κατά δημοσιογράφων: «Αιθάνεστε αφέντες και εγώ δεν έχω αφέντες»

Η επικράτηση της Μαρσέιγ με 3‑1 επί της Λανς στο Βελοντρόμ δεν κατάφερε να εκτονώσει την ένταση που υπάρχει μεταξύ του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι και των δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ομάδας.

Το κλίμα είναι τεταμένο, με τον Ιταλό τεχνικό να ξεσπά σε δηλώσεις με αποδέκτες κυρίως τους ρεπόρτερ της ομάδας.

«Εάν είχα γαλλική ταυτότητα, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.Έφτασα εδώ με μεγάλο σεβασμό. Είμαι δεμένος με την Μαρσέιγ επειδή είναι ένα ξεχωριστό μέρος.

Πολλοί από εσάς τους δημοσιογράφους αισθάνεστε σαν αφέντες εδώ και εγώ δεν έχω αφέντες.

Μπορείτε να γράφετε ό,τι θέλετε. Κάποιοι από εσάς καλοπροαίρετα, κάποιοι κακοπροαίρετα. Όταν η κριτική είναι καλοπροαίρετη, παραμένω σιωπηλός, αλλά πιστεύω ότι η ταυτότητα κάνει τη διαφορά για μερικούς από εσάς.

Είμαι Ιταλός και υπερήφανος που είμαι Ιταλός. Πάντα σεβόμουν και πάντα ήμουν διαθέσιμος. Ο ιδιοκτήτης είναι ο Φρανκ Μακόρτ και ούτε αυτός είναι Γάλλος».